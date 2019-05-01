Fox News: угроза мусорной войны с Филиппинами заставила Канаду дрогнуть

Уступив требованиям филиппинского президента Родриго Дутерте, Канада заявила о готовности вывезти с Филиппин свой мусор, сообщает Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, канадцы спасовали, после того как Дутерте пригрозил им войной.

На прошлой неделе президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал, что будет воевать с Канадой, если та не прекратит сбрасывать мусор на Филиппины. Не будем притворяться, что в этом конфликте мы беспристрастны: ещё на прошлой неделе мы объяснили, что в случае войны мы полностью поддержим Филиппины!



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Я был в шоке от того, что он (премьер-министр Канады Джастин Трюдо. — ИноТВ) отправляет свой мусор на Филиппины! Неужели бедствующей стране третьего мира нужно ещё больше канадского мусора? Это кажется таким бесчувственным… Это похоже на… я не знаю… на форму колониализма. Мусорный колониализм!



СТИВЕН ЛЕДРЮ, бывший президент Либеральной партии Канады: Не думаю, что дело в бесчувственности. Вы же знаете, Такер, наш премьер-министр очень, очень чувствителен! Он бы потребовал решить проблему сию же секунду!



Так почему же он отправляет в Манилу свои бутылки от геля для волос? Мне это всё кажется привилегированностью белых! Я сейчас просто бросаюсь словами.



Итак, похоже, что угрозы Дутерте сработали. Посол Канады заявил, что его страна спешно принимает меры, чтобы вернуть бутылки от геля для волос Трюдо.



ДЖОН ХОЛМС, посол Канады на Филиппинах: Мы уже дали понять, что мы готовы вернуть мусор. Это вопрос, над которым должны работать оба правительства и который нужно решать совместно. Это всё, что я могу сказать в данный момент.



ГОЛОС: Да, но сроки для правительства…



ДЖОН ХОЛМС: Мы работаем так быстро, как только можем.



ГОЛОС: Никаких сроков?



ДЖОН ХОЛМС: Мы работаем так быстро, как только можем.



Итак, Канада спасовала перед Филиппинами?!



МАРК СТАЙН, канадский консервативный публицист: О нет, это ужасно, Такер! Речь идёт об использованных подгузниках для взрослых, которые Канада… Когда мы идём на войну, мы относимся к этому серьёзно. Это канадская версия «Шока и трепета» — оставить использованные подгузники для взрослых в доках Манилы. И вы несправедливо обвинили в этом Джастина Трюдо: это ведь взрослые подгузники, а он всё ещё носит детские!



Итак, если вы, Такер, будете и дальше провоцировать нас, бряцая оружием перед лицом Канады… Мы ведь читали эти стихи у подножия статуи Свободы — про «несчастные отбросы ваших переполненных берегов». Это самое большое количество отбросов на самом переполненном берегу в истории! И если вы не прекратите бряцать оружием перед Канадой, мы сбросим их в гавани Нью-Йорка!



(Смех.) Если это произойдёт, мы не должны нарушать традиций боя подушками! Но я хочу сказать… Вот вы канадец, как вы считаете, страдает ли от этого национальная гордость, которую в глубине души чувствует большинство канадцев?



МАРК СТАЙН: На самом деле, я думаю, что это красиво. Потому что это повторное использование отходов в действии. Раньше мы просто бросали взрослые подгузники… Я лично отдавал свои в Фонд Клинтонов, потому что так я получал налоговую льготу. Но раньше мы просто бросали на свалку, и их закапывали. А теперь мы говорим: «Надо спасать планету! Так что давайте отправим их на Филиппины, и пускай они лежат там в доках шесть лет».



Очень умно! Знаете почему? Потому что это всё делается ради климата! Спасибо, что высказались в защиту климата!



МАРК СТАЙН: Да, это спасение планеты! Подгузник за подгузником, Такер!



Подгузник за подгузником, сколько бы их ни потребовалось! За климат! Мы с вами этим займёмся! Рад был вас видеть, Марк! Спасибо!



Дата выхода в эфир 29 апреля 2019 года.