TeleSUR: в ответ на арест активистов в Вашингтоне Мадуро обратится в ООН и усилит защиту посольства США

НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы: Мир с изумлением и негодованием наблюдает за тем, как правительство Дональда Трампа и его полиция грубейшим образом штурмуют посольство Венесуэлы в Вашингтоне, округ Колумбия. Мы, боливарианское революционное правительство Венесуэлы вместе с народом Венесуэлы, выражаем своё несогласие и выступаем против нападок на посольство со стороны полицейских групп правительства Дональда Трампа.

Он задержал группу активистов-правозащитников. Их силой взяли под стражу. Мы выступаем в защиту прав этих активистов, которые легально по просьбе венесуэльского правительства занимали наше посольство для того, чтобы, находясь там, законным образом защищать его.

Глава государства объявил о том, что обратится к системе ООН, чтобы организация вынесла решение в связи с этим серьёзным инцидентом.

НИКОЛАС МАДУРО: Я сказал нашему министру иностранных дел и постпреду при ООН Самуэлю Монкада, чтобы мы довели рассмотрение нашей жалобы до самого конца и чтобы система ООН поскорее высказалась по поводу этого грубого нарушения в отношении посольства Венесуэлы в Соединённых Штатах.

Кроме того, в соответствии с тем, что соблюдение международного права мы однозначно рассматриваем как основу для мира и как моральную основу для нашей позиции перед лицом мирового сообщества, я распорядился усилить здесь, в Каракасе, надзор, а также правовую и полицейскую защиту того здания, которое было посольством США и которое принадлежит правительству Соединённых Штатов.

Дата выхода в эфир 17 мая 2019 года.