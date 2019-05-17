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TeleSUR: в ответ на арест активистов в Вашингтоне Мадуро обратится в ООН и усилит защиту посольства США

Материал представлен в переводе ИноТВ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил арест активистов в венесуэльском посольстве в Вашингтоне, отметив, что мир «с изумлением и негодованием» наблюдал за случившимся, передаёт TeleSUR TV. Он также пообещал добиваться решения ООН по этому серьёзному инциденту и заявил, что уже распорядился усилить «правовую и полицейскую защиту» здания американского посольства в Каракасе.
НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы: Мир с изумлением и негодованием наблюдает за тем, как правительство Дональда Трампа и его полиция грубейшим образом штурмуют посольство Венесуэлы в Вашингтоне, округ Колумбия. Мы, боливарианское революционное правительство Венесуэлы вместе с народом Венесуэлы, выражаем своё несогласие и выступаем против нападок на посольство со стороны полицейских групп правительства Дональда Трампа.
 
Он задержал группу активистов-правозащитников. Их силой взяли под стражу. Мы выступаем в защиту прав этих активистов, которые легально по просьбе венесуэльского правительства занимали наше посольство для того, чтобы, находясь там, законным образом защищать его.
 
Глава государства объявил о том, что обратится к системе ООН, чтобы организация вынесла решение в связи с этим серьёзным инцидентом.
 
НИКОЛАС МАДУРО: Я сказал нашему министру иностранных дел и постпреду при ООН Самуэлю Монкада, чтобы мы довели рассмотрение нашей жалобы до самого конца и чтобы система ООН поскорее высказалась по поводу этого грубого нарушения в отношении посольства Венесуэлы в Соединённых Штатах.
 
Кроме того, в соответствии с тем, что соблюдение международного права мы однозначно рассматриваем как основу для мира и как моральную основу для нашей позиции перед лицом мирового сообщества, я распорядился усилить здесь, в Каракасе, надзор, а также правовую и полицейскую защиту того здания, которое было посольством США и которое принадлежит правительству Соединённых Штатов.
 
Дата выхода в эфир 17 мая 2019 года.
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источник
TeleSUR TV Венесуэла Южная Америка
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арест Венесуэла Дональд Трамп Николас Мадуро ООН полиция посольство США
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