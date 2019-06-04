В украинской сфере услуг рассказали о переходе на государственный язык

В конце месяца вступят в силу первые положения закона о языке, который предполагает обязать работников сферы обслуживания разговаривать на работе исключительно на украинском языке. Как пишут «Вести», хотя у предпринимателей есть ещё два года, чтобы подготовиться к новым нормам, некоторые представители бизнеса категорически отказываются это делать.

3 июня вступили в силу новые правила украинского правописания. Как пишут «Вести», следующий этап «украинизации» — это закон о языке, первые положения которого вступят в силу 25 июня. Он предполагает в том числе обязанность работников сферы обслуживания разговаривать на работе исключительно на государственном языке. И хотя у предпринимателей есть ещё два года, чтобы подготовиться к новым нормам, некоторые представители бизнеса пока категорически отказываются это делать. Журналисты решили проверить, на каком языке сегодня общается бизнес и почему столичные рестораны уже перешли на украинский.

В качестве эксперимента «Вести» пообщались с различными представителями сферы услуг, чтобы выяснить, на каком языке сегодня разговаривает бизнес. Первым заведением, куда они позвонили, стала популярная в стране пиццерия Domino's. Оператор сразу же начал говорить на украинском, но, услышав просьбу перейти на русский, тут же это сделал.

«Конечно, как вам будет угодно», — сказал «Вестям» оператор Domino's.

А в другой популярной пиццерии «Пицца 33» ситуация обратная. Там оператор начал говорить с журналистами по-русски, но после вопроса, почему вы не говорите на государственном языке, сразу же извинился и перешёл на украинский. Подобная ситуация сложилась с сетью кофеен «Шоколадница» и службой доставки еды Glovo — там сказали, что будут говорить на том языке, на котором мы хотим.

Впрочем, не во всех заведениях согласились выполнить эту просьбу. В ресторане «Последняя баррикада» на площади Независимости наотрез отказались говорить по-русски.

«Ничего личного, но у нас тематическое заведение, мы говорим только на украинском. Поэтому вы можете говорить как хотите, а я буду на украинском», — ответили «Вестям» в ресторане.

Как объяснила гендиректор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова, стремление персонала разговаривать на украинском не имеет ничего общего с принятым законом.

«Дело в том, что последние несколько лет очень часто встречаются люди, так называемые активисты, которые ходят по ресторанам и провоцируют скандалы, если к ним обращаются по-русски. Они делают это с большим удовольствием, а потом выкладывают видео в соцсети, где этот скандал уже продолжается. Именно из-за этого многие рестораторы заставляют официантов или хостес хотя бы начинать разговор на украинском», — отмечает Насонова.

Что касается других регионов, то, по её словам, в этом плане всё намного сложнее.

«Традиционно украиноязычные регионы — Тернополь, Ивано-Франковск, Львов — заставлять не нужно, они и так говорят на украинском. А если идёт речь о Киеве, Одессе или тем более Харькове или Днепре, то там, конечно, гораздо сложнее. По одной простой причине: потому что разговорным украинским языком владеют далеко не все. Из-за этого встречается суржик и русский язык», — объясняет Насонова.

Однако, продолжает издание, если в общепите украинизация хоть и медленно, но продвигается, то в других отраслях сферы услуг пока этим вопросом сильно не занимаются. Так, среди тройки выбранных журналистами наугад столичных салонов красоты и парикмахерских, в двух из них персонал говорил по-русски. Причём все просьбы говорить на государственном языке либо игнорируют, либо хамят.

Та же ситуация и с бутиками, где, как заметили «Вести», большинство консультантов всё ещё говорят по-русски. Как рассказал «Вестям» один из бывших работников бутика брендовой одежды, никаких конфликтов на этой почве он не встречал.

«Был всего один случай, когда клиенты просили нас общаться на украинском, и то это произошло, после того как охранник попросил посетителя показать сумку из-за пищалок», — сказал «Вестям» собеседник. По его словам, тотальной украинизации в ритейле пока не наблюдается.

В Киевской школе экономики уже заявили о том, что могут уйти в подполье, если их будут заставлять преподавать профильные дисциплины на украинском языке. Как отметил почётный президент школы Тимофей Милованов, требовать обучения на украинском правительство вправе только в случае бюджетного финансирования.

«Современное экономическое образование в мире ведётся на английском языке. Если Украине не нужны современные экономисты, то это право Украины. Но превращать экономическое образование в цирк мы не будем. Никому в мире и на Украине не нужны экономисты, которые учатся на украинском языке», — заявил Милованов, добавив, что некоторые нормы закона требуют пересмотра.

В свою очередь глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь и вовсе отмечает, что сфера услуг должна говорить на том языке, который удобен потребителю.

«Самый правильный язык для сферы услуг — это качественно предоставленная услуга. А всё, что сейчас создаётся вокруг украинского языка, — это инструмент для отвлечения внимания от воровства бюджета и прочих схем», — сказал «Вестям» Соболь.