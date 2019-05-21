Europe 1: Россия и Европа борются за сердца эстонцев

Для эстонцев Россия гораздо ближе, чем Европа, и старшее поколение даже испытывает ностальгию по советским временам, пишет корреспондент Europe 1. По его словам, Европа вкладывает средства в восстановление Эстонии, а Россия старается действовать с помощью «мягкой силы».

Журналист Europe 1 приехал в эстонский город Нарва, который расположен на границе с Россией, где, по его словам, предвыборной кампании перед выборами в Европейский парламент практически не заметно. Между тем российское наследие там, наоборот, сильно, пишет автор статьи.

Так, 96% населения в Нарве до сих пор говорят по-русски. И 9 мая здесь праздновали День Победы, как нигде в Европе: с красными флагами с серпом и молотом и под русскую музыку. Автор приводит слова жительницы Нарвы, которая отмечает, что приносит цветы к мемориалу солдат, которые освобождали город от нацистов, и сама она предпочла бы лучше остаться в России: «В Советском Союзе жизнь была лучше, вся промышленность была». «Для меня Путин был бы лучше. Россия остаётся моей землёй. Но мы тут не враги», — вторит ей другая.

Однако более молодое поколение отвечает, что они одновременно и привязаны к русским традициям, и принадлежат к Европе, по которой любят путешествовать. При этом половина жителей Нарвы не приняли эстонское гражданство, когда Эстония отделилась. А у кого-то особый серый паспорт негражданина, который позволяет ездить в Россию и Эстонию без виз.

И для таких «русских в Европе» Евросоюз очень далёк. На прошлых общеевропейских выборах явка в Эстонии не достигла и 30%. Многие смотрят на Европу с прагматичной точки зрения: там комфортно и безопасно. Ведь именно на европейские деньги было изменено лицо Нарвы, пишет автор статьи.

Европейский флаг виднеется над всем, что было реконструировано на европейские деньги: мэрия, набережная. Порядка €70 млн пошли на то, чтобы сделать водопроводную воду питьевой. «Думаю, что люди понимают, что мы стали жить лучше, потому что вошли в Европу», — говорит мэр Алексей Евграфов. Как отмечает автор статьи, Ивангород, который стоит на границе напротив Нарвы, «умирающий».

Таким образом Европа «помечает» свою территорию, пишет автор статьи. Также ЕС финансирует фонд, который занимается интеграцией, где проводятся языковые курсы и культурные события, которые призваны распространять эстонскую культуру среди русскоговорящего населения. На европейские деньги был создан эстонский русскоязычный телеканал, который призван противостоять российским телеканалам, которые обычно смотрит здешнее население.

Со своей стороны, и Россия работает над тем, чтобы сохранить влияние на эту часть территории. Происходит это через «мягкую власть»: спортивные соревнования, выставки, мероприятия. Иногда все догадываются, что за этим стоят российские деньги, но открыто это не афишируется. Поговаривают, что Владимир Путин даже отправляет местным детям открытки и приглашает их в летние лагеря в Крыму, пишет журналист. «Вот так Европа и Россия борются за существование в Прибалтике».

Как отмечает автор статьи, в Крыму история была примерно такая же, хотя жителей Нарвы и уверяют, что у них всё иначе. Так, на границе строгий контроль, и НАТО усилило присутствие в регионе. Также эстонская армия рассчитывает на гражданские отряды добровольцев, которые тренируются, как солдаты. Таких добровольцев в Эстонии 25 тыс. человек, тогда как армия составляет всего 6,4 тыс. человек. Власти отмечают, что эти отряды могут быть мобилизованы по первой команде в случае агрессии. И хотя имя России тут не называют, понятно, что именно она — главный страх, пишет журналист Europe 1.