ERR: Глава МВД Эстонии потребовал от России возвращения территории

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме напомнил, что Российская Федерация всё ещё не вернула Эстонии 5,2% территории, сообщает ERR. При этом, как передаёт издание, глава эстонского МВД заверил, что его страна будет ждать решения территориального вопроса, согласно принципам международного права и не намерена воевать с Россией.
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме напомнил, что Российская Федерация всё ещё не вернула Эстонии 5,2% территории, сообщает ERR. Об этом глава эстонского МВД рассказал в ходе пресс-конференции 9 мая в ответ на заявление французского политика Марин Ле Пен о том, что Крым был присоединён к России добровольно. По словам Хельме, необходимо принимать в расчёт не только Крым, но и ситуацию в других бывших советских республиках.
«Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — отметил Хельме, добавив, что его партия EKRE далеко не по всем вопросам согласна с главой французского «Национального объединения».
При этом, по словам чиновника, Эстония готова ждать, когда вопрос территорий будет решён, согласно требованиям международного права, так же, как Япония ждёт возвращения Курил. «Воевать с Россией мы не собираемся», — подчеркнул глава эстонского МВД.
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, прокомментировал инициативу венесуэльского лидера Николаса Мадуро провести досрочные выборы в контролируемый оппозиционными силами парламент страны.
На финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области направят 6,7 млрд рублей в 2019 году, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Объём рынка автомобилей с пробегом в России в апреле 2019 года составил 482,2 тыс. единиц, что на 8,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на исследование «Автостата».
Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с министром экономики, науки и цифрового общества немецкой федеральной земли Тюрингия Вольфгангом Тифензее. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Крыма составил $1,4 млн за четыре месяца 2019 года, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики 21 мая начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков.
Российский президент Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном выразил недоумение по поводу отказа некоторых стран обсуждать в СБ ООН украинский закон о языке.