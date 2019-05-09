ERR: Глава МВД Эстонии потребовал от России возвращения территории

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме напомнил, что Российская Федерация всё ещё не вернула Эстонии 5,2% территории, сообщает ERR. При этом, как передаёт издание, глава эстонского МВД заверил, что его страна будет ждать решения территориального вопроса, согласно принципам международного права и не намерена воевать с Россией.

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме напомнил, что Российская Федерация всё ещё не вернула Эстонии 5,2% территории, сообщает ERR. Об этом глава эстонского МВД рассказал в ходе пресс-конференции 9 мая в ответ на заявление французского политика Марин Ле Пен о том, что Крым был присоединён к России добровольно. По словам Хельме, необходимо принимать в расчёт не только Крым, но и ситуацию в других бывших советских республиках.

«Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — отметил Хельме, добавив, что его партия EKRE далеко не по всем вопросам согласна с главой французского «Национального объединения».

При этом, по словам чиновника, Эстония готова ждать, когда вопрос территорий будет решён, согласно требованиям международного права, так же, как Япония ждёт возвращения Курил. «Воевать с Россией мы не собираемся», — подчеркнул глава эстонского МВД.