Guardian: «российский вопрос» раскалывает коалицию европейских националистов

Накануне выборов в Европейский парламент министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини пытается объединить все крайне правые силы континента. Но хотя националистические партии Европы имеют схожее мнение по большинству вопросов, их взгляды на Россию кардинально отличаются, пишет The Guardian.

В субботу в Милане министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини планирует собрать националистов со всех концов Европы. Таким образом он надеется показать, что ему удастся объединить крайне правые силы континента накануне выборов в Европарламент, пишет The Guardian.

По словам издания, в последние годы в ЕС наблюдается рост популистских партий. Все они выступают с одинаковым посылом о находящейся под угрозой исчезновения национальной идентичности, опасности миграции и укреплении государственного суверенитета. Но существует один вопрос, который «раскалывает» европейских крайне правых, — Россия.

Для многих популистских партий на континенте поддержка России — это «естественный побочный эффект их антиамериканизма и евроскептицизма». Многим из них также импонирует то, что Кремль уделяет особое внимание традиционным ценностям. Они ошибочно считают Владимира Путина «этно-националистическим лидером». Кроме того, существуют предположения, что Москва «тайно спонсирует» крайне правые партии, утверждает The Guardian.

Издание обращает внимание, что Сальвини неоднократно хвалил Путина и даже приходил на заседание Европарламента в футболке с изображением российского президента. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая вступила в блок итальянского министра, называла присоединение Крыма к России законным, «получала заём у российского банка» и приезжала на встречу с главой Кремля перед президентскими выборами во Франции 2017 года, в которых она участвовала.

Националисты в других странах, особенно в Скандинавии и прибалтийских республиках, придерживаются иного мнения о России. Они считают страну «стратегической угрозой, которой необходимо агрессивно противостоять».

«Нас очень беспокоит российская агрессия. Раненый медведь опасен», — заявил на прошлом сборе националистической коалиции в Милане представитель Датской народной партии евродепутат Андерс Вистисен. Он отправился в Италию, чтобы присоединиться к блоку Сальвини, но ясно дал понять, что у него нет времени на «пророссийскую политику» своего нового союзника, отмечает The Guardian.

Пожалуй, самый большой сегмент евродепутатов-националистов, которые, вероятно, не станут вступать в формальный альянс из-за России, — это представители польской партии «Право и справедливость» (ПИС). Во время визита в Варшаву Сальвини добивался расположения председателя ПИС Ярослава Качиньского, но поляки едва ли вступят в его коалицию, полагает издание.

По его мнению, Качиньский скептически относится к любому тесному сотрудничеству с любым пророссийским политиком, в том числе премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Последний также может войти в альянс Сальвини, если после выборов в Европарламент его партию «Фидес» выгонят из правоцентристской Европейской народной партии.

Ранее в интервью The Guardian Радослав Фогель, политический советник Качиньского, заявил, что Варшава и Будапешт имеют общую позицию по миграционной политике или будущему курсу ЕС. Но, по его словам, польская сторона никогда не скрывала, что не одобряет отношение Венгрии к России и Путину.

Фогель также исключил взаимодействие ПИС с Ле Пен: «Дело не только в том, что её финансирует Россия. Она намного правее в социальных вопросах. У неё слишком экстремальные взгляды, чтобы с ней сотрудничать».

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), входящая в правительство, собирается вступить в блок Сальвини, но при этом решительно выступает с антироссийских позиций. Представитель EKRE Яак Мадисон, который собирается стать евродепутатом, обещал узнать у Ле Пен о российском займе.

«Пока я с ней не встречался, чтобы задать этот вопрос. При встрече у меня появится возможность спросить: «Получали ли вы заём, и если да, то вернули ли его?» Если мы увидим доказательство, что она вернула заём, то всё в порядке», — заявил Мадисон.

На его взгляд, будет лучше всего, если каждый член альянса останется при своём мнении. «Мы понимаем их (пророссийских националистических партий ЕС. — ИноТВ) позицию. В их странах не проживает 25 процентов русских, и у них не было 50 лет оккупации», — отметил Мадисон.

Тем не менее представители других эстонских партий раскритиковали EKRE за приглашение Ле Пен в парламент. Сближение с политиком, который считается пророссийским, может стать опасным на выборах для националистов в стране, «где очень подозрительно относятся к России».

По словам Вистисена, идёт скоординированная работа над тем, чтобы манифест нового блока Сальвини был как можно более «расплывчатым» и не отпугивал потенциальных участников. Он полагает, что будет лучше вообще исключить какое-либо упоминание России. «Мы согласились, что очень важно, чтобы страны-участницы самостоятельно вырабатывали свою внешнюю политику», — подчеркнул датский политик.