Euronews: румынские ведьмы обещают помочь честным политикам на выборах в Европарламент

Накануне выборов в Европарламент семья ведьм из Румынии решила помочь силам добра преобладать в политике и провела специальные магические ритуалы, чтобы «правильные» кандидаты гарантированно получили кресла законодателей. А недобросовестных и коррумпированных политиков, как заявили ведьмы, они выведут на чистую воду и накажут за невыполнение предвыборных обещаний чарами чёрной магии, передаёт Euronews.
Колдуньи из Румынии утверждают, что используют все свои силы для того, чтобы «правильные» кандидаты победили на европейских выборах.
МИХАЭЛА МИНКА, глава семейства румынских ведьм:Мы готовим очень сильное зелье. Всё должно быть готово к 25 мая. Мои дочери окропят им здание, где сидят румынские власти. Эта заколдованная вода прояснит разум политиков, чтобы они могли принимать правильные решения в интересах румынского народа. Мы устроили ритуал в полночь, после заката и до рассвета. Мы с дочерьми использовали животных, свечи, цветы и другие тайные заклинания, о которых знаем только мы. Это позволит добиться результатов в процессе, который мы начали ещё 9 мая.
Румынские ведьмы считают, что их миссия — это избавить страну от коррупции.
ДОЧЬ МИХАЭЛЫ:Мы совершили два ритуала в отношении румынских политиков.
МИХАЭЛА МИНКА: У нас было два ритуала в отношении румынских политиков: ритуал белой магии, чтобы просветить их разум и дать им силы стоять за румынский народ и творить добро, а также ритуал чёрной магии — в адрес политиков, которые не отвечают за свои обещания улучшить жизнь румынам. И вот, вследствие моего ритуала у них будут проблемы. Если они захотят действовать против румын, воровать, ввергая страну в нищету, — то окажутся за решёткой или заболеют. Мы действуем во имя сил добра. А чёрная магия затронет только тех, кто не хочет ничего хорошего для румынского народа.
Помогут ли румынам колдовские заклинания и ритуалы, мы узнаем уже скоро, после выборов в Европарламент.
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