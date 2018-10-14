Fox News: недовольные Трампом ведьмы решили наложить порчу на судью Кавано

На следующей неделе группа самопровозглашённых ведьм из Бруклина собирается прибегнуть к помощи потусторонних сил, чтобы разобраться с Бреттом Кавано, который накануне получил назначение в Верховном суде США. Ранее эти «колдуньи» уже трижды накладывали порчу на Дональда Трампа, благодаря чему, по их мнению, его президентство проходит не очень гладко, сообщает Fox News.

Бретту Кавано пришлось пройти через многое, чтобы попасть в Верховный суд. Среди прочего его ложно обвиняли в групповом изнасиловании. Но он занял свой пост и останется там до конца жизни. Но это вы так думали. Неизвестно, окажется ли его мощный юридический ум достаточно сильным, чтобы справиться с колдовскими чарами. И это серьёзный вопрос.

На следующей неделе в нью-йоркском Бруклине ковен ведьм, как они сами себя называют, планируют собраться, чтобы наложить порчу на судью Кавано. Вы можете купить билет на их церемонию за десять баксов. Четверть средств пойдёт Центру планирования семьи, чтобы они могли продолжить финансировать свои ритуалы человеческих жертвоприношений.

Кэти Арю — основатель издания Catalina magazine. Она — наш либеральный проводник, который ведёт нас по заснеженным вершинам прогрессивной идеи. И сегодня вечером она с нами на связи. Здесь наверху воздух такой разряженный, у меня кружится голова, Кэти!

Расскажите нам, наведение порчи — это такой новый инструмент в арсенале прогрессивных сил, который должен изменить общество к лучшему?

КЭТИ АРЮ, либеральный проводник: Разве это новый инструмент? Он восходит к временам колдовства. Мы возвращаемся к далёким временам нашего общества — временам порчи, чародейства, заклинаний, эликсиров и сантерии*.

То есть нас не должно особо удивлять, что группа, которая организует охоту на ведьм, при этом занимается колдовством. Так?

КЭТИ АРЮ, либеральный проводник: На самом деле эта группа находится в Бруклине. У меня с собой объявление, на случай если кто-то из ваших зрителей захочет пойти. Церемония состоится на следующей неделе, 20 октября, с 7 до 10 вечера.

Они впускают всех желающих. И если у вас нет десяти долларов, вы всё равно можете прийти. Они надеются, что люди, которые посетят это наведение порчи, станут активистами и будут участвовать в марше протеста, отправятся в Вашингтон и заявят о себе. Они надеются, что это станет первым шагом.

Это, определённо, первый шаг во что-то очень зловещее. Но разве это справедливо? Если есть желание изменить отношения общества к вопросу, разве не следует доказать свою правоту? Неужели справедливо использовать против людей колдовство?

КЭТИ АРЮ: По всей видимости, у них тревожный невроз, вызванный избранием Трампа, о чём мы так много говорили. Люди буквально сходят с ума из-за того, что кандидатуру Кавано одобрили, и теперь им приходится прибегать к колдовству. Я думаю, эта группа действительно верит, что у них всё получится.

Кстати, они выступают ещё против насильников в Соединённых Штатах. Не только против Кавано, а против всех мужчин, которых они считают насильниками. Они трижды накладывали порчу на Трампа и считают, что всё прошло успешно. По их мнению, его президентство уже идёт не так гладко. Они надеются таким образом послать сигнал.

Раньше мы смеялись над менее развитыми странами, где люди практикуют колдовство, убийства ведьм, человеческие жертвоприношения, каннибализм. Как нам расценивать то, что в самом центре Бруклина, штаб-квартире хипстерства, люди заняты тем же, чем занимаются в самых примитивных уголках нашего мира?

КЭТИ АРЮ: Надеюсь, что это что-то вроде благотворительного марафона. Надеюсь, они делают это, чтобы привлечь внимание к проблеме. Я надеюсь, они прибегают к столь экстремальному методу, потому что хотят сигнализировать своё недовольство Кавано. Я могу себе представить, что они верят, что эта порча сработает. Возможно, кто-то из них в это, действительно, верит.

Это серьёзный вопрос. Я не большой эксперт в этой теме. Но что если мы и в правду не видим всего, что существует? Что если потусторонние силы действительно существуют? Стоит ли сидеть в комнате с глупыми людьми и призывать тёмные силы? Вам бы хотелось оказаться в таком месте, участвовать в подобной церемонии?

КЭТИ АРЮ: Они одинаково смотрят на жизнь. И если бы я оказалась в компании единомышленников, и они бы действительно были против назначения Кавано федеральным судьёй, то мне бы захотелось призвать силы тьмы. Я могла бы пойти на подобное мероприятие. Мы ведь живём в Америке. Здесь есть митинги на любой вкус. Выходит так.

Ладно. Почему наведение порчи не рассматривается, как проявление насилия в отношении кого-либо?

КЭТИ АРЮ: Я не думаю, что эта порча обязательно должна сработать. Не факт, что они хотят причинить ему вред. Это мирное собрание, насколько я понимаю.

То есть это мирная порча?

КЭТИ АРЮ: Насколько я понимаю, это мирная порча. Это просто сбор единомышленников, которые никому не причиняют вреда.

Не причиняют вреда?! Мне это нравится! Просто наводим порчу на людей — никаких проблем! Превращаем людей в зомби, призываем сатану, чтобы он творил чёрную магию. Подумаешь! Да, я понял. Кстати, вы идёте?

КЭТИ АРЮ: Я вряд ли пойду, но если ваши зрители хотят пойти, у нас есть информация на сайте. Сомневаюсь, что мне удастся выбраться.

Я надеюсь, что они не пойдут. Это самое страшная вещь, которую я когда-либо слышал. Кстати говоря, а что если всё это окажется реальным? Я серьёзно, что если это окажется реальным? Вам захотелось бы быть рядом с этим местом? Я побежал бы оттуда без оглядки! А-а-а!

КЭТИ АРЮ: Ну, это собрание против насильников. Если это против плохих парней и действительно работает, то это хорошо. Но в случае с Кавано, ни одно из обвинений в его адрес не подтвердилось. Поэтому я надеюсь, что всё это не по-настоящему.

Кэти Арю, спасибо за участие в программе.

Дата выхода в эфир 12 октября 2018 года.

* религия, сочетающая в себе католицизм и верования африканского народа йоруба, распространённая на Кубе (прим. ИноТВ).