Fox News: рэпер Канье Уэст «уел» демократов, протянув Трампу «оливковую ветвь»

В гостях у Дональда Трампа популярный американский рэпер Канье Уэст заявил, что у американцев должен быть «офигеннейший президент» и пообещал вместе с главой Белого дома снова сделать страну великой. И хотя большинство мейнстримных СМИ раскритиковали «безумные» высказывания музыканта, Fox News считает, что артист повёл себя смело и помог Трампу «уесть» демократов.

Итак, Канье побывал в Белом доме. Интересно, пытались ли там его запугать, чтобы он не надевал свою кепку.

КАНЬЕ УЭСТ, американский рэпер: Они пытались меня запугать, чтобы я не надевал эту кепку. Мои же собственные друзья! Но эта кепка, она придаёт мне сил.

Мне нравится Хиллари, мне все нравятся, понимаете. Но её кампания под слоганом «Я с ней» просто не вызвала у меня таких эмоций. Будучи парнем, которому редко доводилось видеться со своим отцом, парнем, который просто идёт побросать мяч со своим сыном… Когда я надел эту кепку, что-то в ней было такое, что заставило меня почувствовать себя Суперменом. Вы создали для меня плащ, как у Супермена, а это мой любимый супергерой.

Ага. А если президент «не выглядит достойно», то вся Америка так не выглядит.

КАНЬЕ УЭСТ: Если он не выглядит достойно, то и мы все не выглядим достойно. Это наш президент!

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Так и есть.

КАНЬЕ УЭСТ: У нас должен быть самый крутейший, офигеннейший президент с самыми крутейшими самолётами, лучшими заводами. Ну и мы должны руководствоваться своими главными интересами. Мы должны дать Америке рабочие места.

… Мы сами доводим людей до того, что им приходится заниматься чем-то незаконным, чтобы, в конце концов попасть на самый низкооплачиваемый завод — в тюрьму.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Это было сильно, скажу я вам.

Это и правда было сильно, потому что «у нас есть лишь сегодняшний день».

КАНЬЕ УЭСТ: У нас есть лишь сегодня. Только сегодняшний день. И так день за днём одно и то же, всё циклично. Типа мономиф о жизненном пути героя. И Трамп сейчас проходит свой путь. И может, он и не ожидал, что к нему подгонит такое безумный ***(засранец. — ИноТВ), как Канье Уэст, и будет его поддерживать. Но вы уж поверьте, мы сделаем Америку снова великой.

Как-то так. Обычный день в мире Трампа. А ведь это же действительно новая территория, полная невероятных союзников и сюрреалистических сюрпризов. Нам предвещали Апокалипсис, а тут экономика процветает, до смешного низкий уровень безработицы, новый судья (Верховного суда), никаких больших кровопролитный войн, прогресс в торговле и наметившийся мир между двумя Кореями. А теперь ещё и самый известный в мире поп-исполнитель приходит в Белый дом, чтобы обсудить насущные проблемы, и даже, кажется, добивается определённых уступок.

Можно было бы подумать, что в СМИ его похвалят — за то, что хотя бы попытался. Но не тут-то было.

АЛИ ВЕЛШИ, ведущий MSNBC: Это была какая-то горячка.

СТЕФАНИ РАЛ, ведущая MSNBC: Если вы рассчитывали увидеть тщательный протокол встречи и политический анализ, то вы ошибались. Потому что это было насилие над Белым домом…

АЛИ ВЕЛШИ: Какое-то безумие, бред.

Какая насмешливость от лица тех, кто никогда бы на подобное даже не решился. Они называют слова Уэста «горячкой» и разглагольствуют о том, как он назвал себя безумным… засранцем, явно намекая на психическое состояние Канье. Прости, Стеф, но если бы вы исключили из своих спикеров всех людей с психическими расстройствами, у вашего канала бы не осталось гостей.

В общем, после сегодня эту тему будут ещё больше мусолить. Saturday Night Live снимут пародийный ролик — правда, он будет куда менее завораживающим, чем реальное действо. Ну а злые девицы с CNN будут поливать Канье ласковыми словами, как они уже это начали делать в среду вечером.

ТАРА СЕТМАЙЕР, политический комментатор CNN: …И он такой же отчаянный и стремящийся вечно быть в центре внимания выпендрёжник, как президент. Вдруг он стал таким из себя образцовым представителем народа. Да он придворный негр трамповской администрации.

Совет: если вы на телевидении бросаетесь подобными пустыми провокационными тирадами перед всё более скудной аудиторией, лучше воздержаться от обвинений в показушности.

Но Уэсту это нипочём. Эти комментарии его не беспокоят, потому что у него есть миссия. И риск, на который он идёт, протягивая оливковую ветвь тому, кого, по настоянию СМИ, ему следовало бы порицать, поднимает его над отвратительным стадным мышлением развлекательной индустрии. Особенно когда он ведёт себя так.

КАНЬЕ УЭСТ: Я люблю этого парня! Дайте-ка я его обниму. Люблю этого мужика.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Очень приятно… Джим, Канье, больше вам спасибо. Пойдёмте уже пообедаем.

Обед? Зачем? Вы только что уели демократов.

Дата выхода в эфир 11 октября 2018 года.