Daily Express: Трамп уверен, что победит Путина и на ринге

Мейнстримные СМИ обвиняют Дональда Трампа в излишней симпатии к Владимиру Путину и мечтают, чтобы лидеры сошлись в боксёрском поединке, заявил президент США на встрече с электоратом в Миннесоте. Трамп уверен, что у него были бы все шансы на победу в физическом противостоянии с российским лидером, отмечает Daily Express.

В преддверии промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре, чтобы поддержать свою партию, республиканский президент Дональд Трамп появился на встрече с избирателями в Миннесоте, пишет Daily Express.

Рассуждая на свою любимую тему «фейковых новостей» и предвзятости мейнстримных СМИ, американский лидер напомнил, как много его обвиняли в излишней симпатии к Владимиру Путину. «Они хотят, чтобы у нас с ним состоялся боксёрский поединок. И я считаю, что я бы отлично справился», — заявил Трамп, сорвав бурные аплодисменты.

Затем президент продолжил критиковать СМИ: «Они утверждали: «Он слишком мягкий с Россией!» «Он слишком жёсткий с Северной Кореей». И вот что я вам скажу: если бы я был по-настоящему жёстким с Россией, они бы кричали: «Он слишком агрессивный». Говорю вам, эти люди ненормальные».

Daily Express отмечает, что летом во время «необычной пресс-конференции» с Владимиром Путиным вопреки показаниям своей разведки Дональд Трамп не стал обвинять Россию во «вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года.

Комментарии читателей на сайте Daily Express:

wcw009: Он, конечно, шоумен. Но самое главное, американская экономика на взлёте. Вопреки всему что утверждали эти «эксперты» и вредители из болота СМИ. Давай, Трамп, но, пожалуйста, впредь воздерживайся от подобных глупых комментариев.

GoldenWest: Не стоит недооценивать волшебные волоса Дональда против немалых умений Путина в боевых искусствах.

Уверен, что самое близкое, когда Трамп был к боксёрскому рингу, — это когда он сидел в первых рядах и ставил на победителя с Доном Кингом. Во время трамповских выступлений, нужно отдельно пускать строку с предупреждением: «Преувеличение. На самом деле, президент не это имеет в виду, но точно готов пойти на риск».

Kevin Harpe: Ему 72 года. Путин загоняется по здоровому образу жизни, и у него чёрный пояс по восточным единоборствам… Я бы в любой ситуации ставил на Путина.