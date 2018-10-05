Daily Express: Трамп уверен, что победит Путина и на ринге
В преддверии промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре, чтобы поддержать свою партию, республиканский президент Дональд Трамп появился на встрече с избирателями в Миннесоте, пишет Daily Express.
Рассуждая на свою любимую тему «фейковых новостей» и предвзятости мейнстримных СМИ, американский лидер напомнил, как много его обвиняли в излишней симпатии к Владимиру Путину. «Они хотят, чтобы у нас с ним состоялся боксёрский поединок. И я считаю, что я бы отлично справился», — заявил Трамп, сорвав бурные аплодисменты.
Затем президент продолжил критиковать СМИ: «Они утверждали: «Он слишком мягкий с Россией!» «Он слишком жёсткий с Северной Кореей». И вот что я вам скажу: если бы я был по-настоящему жёстким с Россией, они бы кричали: «Он слишком агрессивный». Говорю вам, эти люди ненормальные».
Daily Express отмечает, что летом во время «необычной пресс-конференции» с Владимиром Путиным вопреки показаниям своей разведки Дональд Трамп не стал обвинять Россию во «вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года.
Комментарии читателей на сайте Daily Express:
wcw009: Он, конечно, шоумен. Но самое главное, американская экономика на взлёте. Вопреки всему что утверждали эти «эксперты» и вредители из болота СМИ. Давай, Трамп, но, пожалуйста, впредь воздерживайся от подобных глупых комментариев.
GoldenWest: Не стоит недооценивать волшебные волоса Дональда против немалых умений Путина в боевых искусствах.
Уверен, что самое близкое, когда Трамп был к боксёрскому рингу, — это когда он сидел в первых рядах и ставил на победителя с Доном Кингом. Во время трамповских выступлений, нужно отдельно пускать строку с предупреждением: «Преувеличение. На самом деле, президент не это имеет в виду, но точно готов пойти на риск».
Kevin Harpe: Ему 72 года. Путин загоняется по здоровому образу жизни, и у него чёрный пояс по восточным единоборствам… Я бы в любой ситуации ставил на Путина.
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