Business Insider: благодаря Трампу в США свободы стало меньше

США теряют позиции в мировом рейтинге политической свободы, составленном Freedom House, пишет Business Insider. Среди причин, повлиявших на это, издание называет «российский след» в выборах 2016 года и недостаток прозрачности при формировании политики государства в администрации Трампа.

В США свободы стало меньше, и связано это с действиями администрации Трампа и «российским вмешательством» в американские президентские выборы 2016 года, пишет Business Insider со ссылкой на данные ежегодного доклада некоммерческой организации Freedom House.

Она оценивает уровень свободы на основе таких критериев, как гражданские свободы и политические права. Информация об этом собирается, отмечает издание, из публикаций в СМИ, научных статей, правительственных документов и других источников. На основании этих данных странам выставляется рейтинг: для политических прав по шкале от 0 до 40 и для гражданских свобод по шкале от 0 до 60.

Общий индекс свободы в США потерял три пункта, из-за снижения показателя политических прав с 36 до 33, составив 86 пунктов. Таким образом, «страна свободных людей» опустилась на 58-е место по уровню свободы в мире, пишет Business Insider.

Такое падение Freedom House связывает с тем, что расследование спецпрокурора Мюллера по «русскому делу» набирает силу, а также с тем, что сам президент Трамп нарушает этические стандарты, установленные его предшественниками, а также принимает важные политические решения без необходимых консультаций и непрозрачно.

В частности, в качестве примера нарушения этических стандартов, пишет Business Insider, авторы доклада назвали отказ Трампа обнародовать свою налоговую декларацию, «рекламирование своей частной бизнес-империи» на президентском посту и «назначение своих зятя и дочери советниками президента». Два указа Трампа в январе и июле 2017 года – о запрете на въезд в США гражданам из 7-ми мусульманских стран и о запрете трансгендерам служить в армии, приведены Freedom House как принятые без консультаций политические решения.

Изданием также отмечается, что Freedom House выделила еще ряд факторов, внесших свою лепту в падение уровня свободы в США – например, учреждение Трампом консультативной комиссии по честности выборов. Авторы доклада считают, что это была попытка подкрепить необоснованное высказывание Трампа о нарушениях в ходе выборов 2016 года.