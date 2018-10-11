Меланья Трамп: обвиняя мужчин в домогательствах, женщины должны предоставлять доказательства

В интервью американским СМИ первая леди США Меланья Трамп заявила, что всегда поддерживает женщин, но если они обвиняют мужчин в сексуальных домогательствах, им следует подкреплять свои слова доказательствами. Как и её супруг, Меланья считает, что многие журналисты пытаются раздуть скандал из подобных историй и, не спрашивая мнения обвиняемой стороны, ведут себя некорректно.

Первая леди США Меланья Трамп заявила, что женщины, обвиняющие мужчин в сексуальных домогательствах, должны «предоставлять доказательства», сообщает CBS News.

В интервью американским СМИ, отвечая на вопрос о движении #metoo, супруга главы Белого дома отметила: «Я поддерживаю женщин, их голоса должны быть услышаны. Мы должны поддерживать их, но ещё должны поддерживать и мужчин тоже, а не только женщин».

По мнению Меланьи Трамп, выдвигая обвинения против мужчин, жертвы потенциального насилия должны демонстрировать «действительно весомые доказательства».

«Я на стороне женщин. Но мы должны предъявлять доказательства», — прокомментировала первая леди. Как отмечает канал, здесь Меланья сходится во мнении со своим супругом и некоторыми другими республиканцами, которые нередко обвиняют СМИ в раздувании бездоказательных историй о сексуальных домогательствах.

«Иногда СМИ заходят слишком далеко. То, как они описывают некоторые истории, — это некорректно. Это неправильно», — цитирует CBS News первую леди.

Кроме того, в своём интервью Меланья Трамп пожаловалась, что некоторые организации и фонды не хотят с ней работать из-за неприязни к действующей администрации и президенту. «Мне кажется, вместо помощи другим они на первое место ставят политику. Не хочу перед всем миром произносить их названия, но они знают, о ком идёт речь», — подчеркнула супруга президента США.