«Она права, он виноват» — ведущая Fox опасается за презумпцию невиновности в США

Когда кандидата на пост судьи Верховного суда США Бретта Кавано обвинили в сексуальных посягательствах, множество конгрессменов и журналистов сразу же объявили его виновным, несмотря на отсутствие доказательств. Как отмечает ведущая Fox Business Триш Риган, Америка вступила на «скользкую дорожку», сделав мужчин лёгкой мишенью для голословных обвинений.
Знаете, это скорбный день, когда мы как страна сбиваемся с пути. Я считаю, именно это сейчас и происходит. До сих пор вроде бы считалось, что вы невиновны, пока ваша вина не доказана. А сейчас некто озвучил обвинения — и по всем кабельным каналам целая армия людей, в том числе многие члены конгресса, заявляют: «Кавано* виновен!» Они автоматически считают его виновным, автоматически возлагают вину на него. Почему?
Разве по справедливости не следует выслушать обе стороны? Как может кто-то выступить с этими обвинениями 30 с лишним лет спустя? Когда уже не помнишь, кто там был. Других людей спрашивали, были ли они там, они говорят, что не были. Они ничего такого не помнят. И внезапно вся карьера человека может пойти под откос, он не сможет получить работу, к которой шёл всю жизнь. Из-за обвинений, которые… Мы что, живём во времена процесса над салемскими ведьмами, когда обвинениями бросаются, чтобы что-нибудь да пристало?
Это ведь чья-то жизнь! Я прочла её версию событий. Ни одна женщина не должна проходить через что-то подобное. Я мать сына и двух дочерей. Я не хочу, чтобы кто-либо из моих детей когда-либо прошёл через что-то подобное. Ни мои девочки, ни мой сын. Не забывайте, мы, женщины, замужем за мужчинами, у нас есть сыновья и отцы. И есть опасность того, что если мы внезапно окажемся в мире, где автоматически она права, а он виноват, то мы потеряем половину населения. Мы ведь не такие! Это очень скользкая дорожка. Я очень надеюсь, что всё это не политика, но подозреваю, что так оно и есть.
Дата выхода в эфир 24 сентября 2018 года.
* Бретт Кавано — кандидат на пост судьи Верховного суда США, которого обвиняют в сексуальных домогательствах (прим. ИноТВ).
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