Figaro: «битва за Страсбург» разрушила союз Франции и Германии

Главы Франции и Германии подтвердили, что в отношениях двух стран нет согласия, пишет Le Figaro. В связи с ожидаемым брекситом и усилением влияния ультраправых в Евросоюзе меняется расстановка сил, и теперь Франции и Германии, которые отстаивают разные позиции в вопросе о европейском кризисе, предстоит борьба за кресло председателя Еврокомиссии, замечает издание.

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель признали зарождающийся кризис французско-немецкого союза, пишет Le Figaro. Макрон рассказал о распаде гармоничных отношений на пресс-конференции в апреле, а Меркель в интервью Süddeutsche Zeitung заявила об «отличиях в менталитете и различиях в понимании» их ролей, которые проистекают из особенностей истории и политических систем. Однако канцлер не считает, что отношения двух стран ухудшились: несмотря на временные разногласия, по центральным вопросам Франция находится «на одной волне» с Германией, и всегда есть возможность компромисса.

Как напоминает издание, в среду Эммануэль Макрон признал, что в отношениях двух стран существует «плодотворная конфронтация»: по его мнению, Франции «следует согласиться с существованием временных разногласий ради того, чтобы таким образом добиться компромисса с Германией и иметь возможность продвигаться вперёд».

Пока же, отмечает корреспондент газеты, союз Франции и Германии функционирует с переменным успехом. Подводит итог недопониманию между Парижем и Берлином символический вопрос о штаб-квартире Европарламента в Страсбурге. Как напоминает издание, преемница Ангелы Меркель на посту лидера правящей партии Аннет Крамп Карренбауэр в ответ на обращение Макрона к европейцам предложила упразднить этот офис, незамедлительно вызвав гнев Парижа. «Неужели это самый важный для Европы вопрос?» — возмутились во Франции.

Однако и по важнейшим вопросам Франция и Германия не согласовывают свои действия, замечает автор статьи. На прошлой неделе в кулуарах заседания Совета Европы Макрон посетовал, что ФРГ не поддержала его предложение поставить амбициозные цели ЕС. В ответ Меркель настаивает на создании «доверительной» атмосферы в вопросе безопасности Европы, однако Париж видит решение проблемы по-другому. Во Франции на разные лады снова и снова упрекают Германию в ограничительной политике экспорта, которая угрожает общим проектам, однако позиция ФРГ по этому вопросу остаётся непреклонной. Ответственность возложили на социал-демократов, однако Ангела Меркель, как предполагает обозреватель Le Figaro, отдаёт предпочтение стабильности своего коалиционного правительства, а не французско-немецким интересам.

Хотя Ангела Меркель высоко ценит отношения между двумя странами, она устала от риторики французских президентов и ожидания экономического подъёма страны, которая за два года президентства Макрона всё ещё отстаёт от Германии. В отказе президента Франции от сокращения дефицита бюджета в краткосрочной перспективе Берлин видит макроэкономическую ошибку, поэтому канцлер действует в одиночку ради общего блага: соглашается на отсрочку брексита, поддерживает торговые переговоры Европы с США. Франция выступала против этих решений, но представители окружения канцлера надеются, что она и остальные страны Европы «возьмутся за ум». «Видимо, немецкий ум», — иронизирует автор статьи.

Французская газета напоминает, что в январе этого года Франция и Германия создали межпарламентскую ассамблею для «устранения недопониманий» и разработки общих целей и задач. Однако представительница этого собрания признаёт, что энтузиазм начала президентского срока остыл, а большие планы Макрона натолкнулись на политическую инертность.

Как отмечает Le Figaro, главы Франции и Германии расходятся в анализе европейского кризиса, однако для Ангелы Меркель выборы в Европарламент представляют дело первостепенной важности. На них Макрон и Меркель стоят по разные стороны баррикад: президент хочет изменить расстановку сил, а канцлер, со своей стороны, стремится сохранить власть консерваторов на фоне жёсткой конкуренции с популистами и правыми.

«Новизна в том, что теперь Франция и Германия могут без страха обсуждать между собой проблемы, — цитирует издание французского обозревателя. — В Европе меняется политический ландшафт, а Германии потребовалось время, чтобы это понять». По его словам, Берлин не смог осознать растущее недовольство внутри Евросоюза, и Франция напрасно ожидала, что Германия станет движущей силой экономического роста. Немецкие партии не согласятся стимулировать экономику из опасений потерять столь ценимый профицит бюджета, а источники газеты в Берлине считают, что это в любом случае почти не поможет другим странам.

Между тем Эммануэль Макрон и Ангела Меркель готовятся к изменениям на политической арене после выборов в Европарламент. Без Великобритании равновесие сил в ЕС будет нарушено и станет сложнее собрать парламентское большинство. Лидерам обоих государств предстоит выбрать нового председателя Европейской комиссии, и поэтому, предполагает Le Figaro, их разногласия не прекратятся.