N-TV: высказывания Меркель заставили всех гадать, не метит ли она на важный пост в ЕС

Ангела Меркель заявила в интервью немецкой газете, что беспокоится о Европе и всё больше чувствует ответственность за её будущее. Тем самым она вызвала бурную волну домыслов по поводу того, не намерена ли канцлер Германии сменить свой пост на одну из важных должностей на европейском уровне. Например, в качестве преемницы Дональда Туска на посту председателя Европейского совета Меркель могла бы применить свой немалый опыт посредника, отмечается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Заявления канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу её ощущения ответственности за Европу вызвали в Брюсселе «бурные спекуляции» о том, не собирается ли она занять важный пост на уровне ЕС, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Ангела Меркель дала большое интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, в котором подчеркнула, что в будущем хочет ещё больше делать для будущего Европы. «Многие беспокоятся о Европе, и я тоже. Отсюда у меня возникает ещё раз возросшее чувство ответственности, чтобы вместе с другими заботиться о судьбе этой Европы», — заявила канцлер Германии.

Также Меркель сказала о своих добрых отношениях с французским президентом Эммануэлем Макроном. Возможно, после европейских выборов 26 мая он, наряду с Меркель, будет играть ключевую роль в распределении руководящих постов в ЕС, предполагает N-TV. Недавно глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер дал понять, что Ангела Меркель с её опытом на посту канцлера способна взять на себя некую роль на европейском уровне. В конце апреля Юнкер сказал, что Меркель пользуется авторитетом и обладает высокой квалификацией.

По слухам, Ангеле Меркель прочат пост председателя Европейского совета, который сейчас занимает Дональд Туск. На этой должности она могла бы применить свой немалый опыт посредника.

В интервью Меркель призналась о некоторых расхождениях во мнениях с Макроном, но в целом она не считает отношения с французским лидером напряжёнными. «Между нами присутствуют несовпадения в менталитете, а также расхождения в понимании ролей», — признала канцлер Германии. Однако так было и с предыдущими президентами. Тем не менее Германия и Франция всегда соглашались в важных вопросах и постоянно находили компромиссы. «Так мы достигаем в Европе многого, в том числе сегодня».

На упрёки в том, что Макрон всегда выступает в качестве реформатора, тогда как она сама, скорее, тормозит европейские импульсы, Меркель ответила, что им всегда удаётся найти середину. Именно так, по её словам, был достигнут огромный прогресс в оборонной политике: было решено совместно разработать военный самолёт и танк. «Это большой взаимный комплимент и знак доверия, когда в оборонной политике больше полагаются друг на друга», — пояснила Меркель. По её мнению, хорошо иметь возможность посмотреть на Европу с разных точек зрения.

«По основным вопросам — куда движется Европа, экономика, какую ответственность мы несём за климат и Африку — мы практически на одной волне», — рассказала Меркель немецким журналистам. То же касается и вопроса о необходимости в некоторых случаях действовать независимо от США, хотя она не желала бы такой ситуации.

Кроме того, Меркель заявила, что поддерживает Манфреда Вебера как кандидата на пост председателя Еврокомиссии. «Это не исключает того, что у Германии есть и другие выдающиеся личности для других должностей», — добавила она. В то же время канцлер Германии напомнила о расхождениях с Вебером в том, что касается непринятия им «Северного потока — 2».

По версии Меркель, Вебер исходит из общеевропейской перспективы и видит другое решение. «Моя перспектива — немецкая и совместимая с Европой», — заверила канцлер Германии. Кроме того, в отличие от Вебера, Меркель не выступает за немедленное прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕС, сообщает немецкий телеканал N-TV.