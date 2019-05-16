Меркель: Еврокомиссия уже не остановит «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель убеждена, что Еврокомиссия уже не сможет воспрепятствовать строительству газопровода «Северный поток — 2», сообщает немецкая газета Handelsblatt. По словам Меркель, проект в максимальной степени согласован, и новые газовые предписания Еврокомиссии никак ему не помешают.

По мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, Еврокомиссия уже не сможет воспрепятствовать реализации проекта вызывающего споры газопровода «Северный поток — 2», сообщает немецкая газета Handelsblatt.

«Проект уже в максимальной степени согласован, — подчеркнула Меркель вечером в среду во время дискуссии после её выступления на тему внешней политики в Равенсбурге. — Новые директивы по газу дают Еврокомиссии больше возможностей для возражений. Но они ему [проекту] не воспрепятствуют».

Однако ключевым пунктом канцлер считает Украину: «Украина должна оставаться страной транзита — несмотря на «Северный поток». Об этом Меркель собирается говорить с новым украинским президентом, и то же самое она сказала российскому лидеру. «Я дала слово», — подчеркнула Меркель.

Основной кандидат консервативной Европейской народной партии на европейских выборах Манфред Вебер выступает против строительства «Северного потока — 2». Меркель объяснила это тем, что он принимает во внимание сомнения восточных европейцев. «Однако в целом я думаю, что проект приемлем», — заявила канцлер Германии. Она также отметила, что речь идёт не об одной немецкой экономике, а о проекте, в котором также участвуют компании из Франции, Австрии и Нидерландов.

Учитывая намерение отказаться от угля до 2038 года и уменьшение объёмов поставок газа из Нидерландов и Норвегии, Германии по крайней мере на некоторое время необходима замена. Тем не менее Берлин продолжит и дальше проводить диверсификацию энергетики, поэтому строительство терминалов для приёма сжиженного газа также продолжится.

Газопровод через Балтийское море строится российскими и европейскими компаниями под руководством российского газового концерна «Газпром», также в проекте участвует дочерняя компания BASF Wintershall, напоминает Handelsblatt.