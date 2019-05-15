Kleine Zeitung: президент Австрии заявил в Сочи о приверженности «Северному потоку — 2»

Австрия не намерена выходить из проекта «Северный поток — 2», пишет Kleine Zeitung. Об этом заявил на встрече с Владимиром Путиным в Сочи австрийский президент Александр Ван дер Беллен. Перед беседой с российским лидером он вместе с министром иностранных дел Карин Кнайсль прогулялся по городу, а после совместной пресс-конференции главы государств открыли форум «Сочинский диалог».

Во время своего первого официального визита в Россию австрийский президент Александр Ван дер Беллен высказался в поддержку вызывающего споры газопровода «Северный поток — 2», сообщает Kleine Zeitung. Газ из Сибири намного выгоднее для европейских потребителей, чем импортированный сжиженный газ из США.

Об этом Ван дер Беллен заявил в среду на совместной пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным. «Австрия не намерена выходить из проекта «Северный поток — 2», — подчеркнул он.

Владимир Путин, в свою очередь, сказал, что рассчитывает на австрийскую энергетическую компанию OMV и на то, что она доведёт проект до конца как партнёр по финансированию газопровода. «Северный поток — 2» должен быть готов к эксплуатации уже в конце года, несмотря на сопротивление многих европейских стран. На пресс-конференции Владимир Путин отметил, что над такими крупными проектами проще работать с Турцией, чем с ЕС и множеством входящих в него стран.

Как напоминает издание, Еврокомиссия в последнее время демонстрировала готовность к переговорам с оператором «Северного потока — 2» — в частности, о новых правилах ЕС, которые могут затруднить использование нового газопровода «Газпрома» из России в Германию. Германия поддерживает проект, но восточные страны ЕС и США критикуют его, утверждая, что в результате Европа станет ещё более зависимой от России.

Между тем президент Австрии Ван дер Беллен отклонил выдвинутые ему обвинения в подобострастии в отношениях с Россией. «Я вовсе не считаю, что это так», — подчеркнул политик перед встречей со своим российским коллегой Владимиром Путиным. «У Австрии и России есть далеко уходящая в прошлое совместная история, которая отличает нас от других стран», — заявил австрийский президент в Сочи.

Во время визита Путина в Вену в июне прошлого года Ван дер Беллен отметил, что не видит «никакого фундаментального кризиса доверия» между Россией и Европой. Этой позиции он придерживается до сих пор: «Мы не наблюдаем — во всяком случае в последние годы — никаких больших неожиданностей, как негативных, так и, честно говоря, позитивных».

Ещё в преддверии разговора с Владимиром Путиным президент Австрии заявлял, что хотел бы обсудить вопрос о шагах по укреплению доверия, в первую очередь, в украинском конфликте, однако он не ожидает изменений непосредственно после проведения переговоров. Решение выдавать российские паспорта на востоке Украины не относится к таким шагам. В то же время украинская сторона принимала меры, ограничивающие употребление русского языка, напомнил Ван дер Беллен.

Что касается европейских санкций в отношении России, Австрия как страна ЕС продолжает придерживаться их, несмотря на собственную позицию по этому вопросу. Впрочем, по мнению австрийского президента, даже при наличии проблем между ЕС и Россией, которые, как он надеется, носят временный характер, необходимо сохранять диалог.

Как сообщает Kleine Zeitung, встреча двух президентов началась почти на час позже, а после совместной пресс-конференции Путин и Ван дер Беллен открыли двусторонний форум «Сочинский диалог». Его цель состоит в укреплении связей и контактов в сферах культуры, науки, экономики и спорта.

Перед встречей с российским президентом Ван дер Беллен совершил прогулку по Сочи. Помимо этого, специально для гостей выступил хор казачек. Среди спутников австрийского президента присутствовали его супруга Дорис Шмидауэр и министр иностранных дел Карин Кнайсль, сообщает Kleine Zeitung.