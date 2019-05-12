Die Presse: российские хоккеисты преподали австрийцам урок с серьёзной заявкой на будущее

НА ЧМ-2019 по хоккею российская сборная победила команду из Австрии со счётом 5:0, сообщает Die Presse. Австрийцы ожидаемо не справились с натиском «Красной машины», хотя и показали неплохую игру как в защите, так и в атаке, отмечает издание.
Австрийская сборная ожидаемо оказалась не ровней фаворитам ЧМ-2019 по хоккею из России, пишет Die Presse. В начале у подопечных тренера из Швейцарии Роджера Бадера ещё получалось успешно сдерживать натиск россиян. У них даже была пара удачных моментов у ворот противника, но, к сожалению, нереализованных.
Вратарь австрийской команды Бернхард Штаркбаум показал неплохую игру против «звёздного ансамбля» из хоккеистов Александра Овечкина, Евгения Малкина и Ильи Ковальчука. Однако российской сборной всё же удалось распечатать ворота австрийской команды, и первым стал нападающий Евгений Дадонов.
После этого к радости 2000 бело-красно-белых фанатов, собравшихся на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, австрийцы смогли провести ещё ряд хороших атак, и возникали даже опасные моменты с возможностью сравнять счёт.
Однако россияне продолжали доминировать во второй трети матча, а потом в ворота австрийцев в течение 36 секунда залетели ещё две шайбы, и «всё стало ясно», констатирует издание. Авторами голов стали лучший бомбардир НХЛ Никита Кучеров и нападающий Иван Телегин. В заключительной трети матча ещё по одной шайбе забили капитан команды Илья Ковальчук и снова Евгений Дадонов. Финальный счёт 5:0. «Российские хоккеисты преподали австрийцам урок с серьёзной заявкой на будущее», заключает издание.
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