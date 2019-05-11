WP: «большой день Путина на льду» — забил 10 голов, но запнулся о ковёр

Команда Владимира Путина победила в хоккейном матче Ночной хоккейной лиги команду российских политиков и бизнесменов. При этом сам российский президент, по некоторым данным, забил 10 шайб. Однако, как пишет Washington Post, уже после матча, объезжая арену и приветствуя болельщиков, Путин не заметил расстеленный красный ковёр, запнулся о него и упал.
«Когда российский президент Владимир Путин играет в хоккей, у него это обычно хорошо выходит», — пишет Washington Post. Так, в прошлом году он забил пять шайб. В этом году по результатам «большого дня Путина на льду» государственные российские СМИ говорили о десяти голах российского президента.
Однако после матча случился неприятный инцидент: Путин решил сделать круг по арене, приветствуя своих болельщиков, и не заметил красную дорожку, которую уже разложили по льду. Когда его коньки за неё зацепились, российский президент упал на неё прямо перед толпой зрителей, описывает ситуацию автор статьи. Но к счастью, с помощью своих товарищей по команде, он смог быстро подняться.
Как и все последние годы, Путин играл в команде под названием «Легенды хоккея». Туда входит и министр обороны России Сергей Шойгу, который забил три шайбы, и некоторые профессиональные хоккеисты. Им противостояла команда из российских политиков и бизнесменов.
Автор статьи полагает, что в России больше внимания обратят на количество голов Путина, нежели на казус с его падением. Он отмечает, что Путина стараются представлять в образе мачо и спортсмена. Но при этом падает на льду он не впервые, заметил журналист. Так, во время игры в 2016 году он упал и забил всего одну шайбу и сделал две результативные передачи. Но при этом, как пишет Washington Post, Путин считает себя выдающимся хоккеистом.
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