TSN: российские хоккеисты ошеломили канадцев на их же льду

Сборная Канады по хоккею проиграла сборной России в последнем групповом матче домашнего для себя молодёжного чемпионата мира, пишет TSN. Теперь турнир для канадцев заметно усложнился, потому что уступив россиянам первое место в группе, они попали в сложную турнирную сетку: свой первый матч плей-офф они проведут против Финляндии, в то время как России досталась не самая сильная Словакия. Тренер сборной Канады признал, что поражение от России станет для него и игроков уроком.