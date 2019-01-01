TSN: российские хоккеисты ошеломили канадцев на их же льду

Сборная Канады по хоккею проиграла сборной России в последнем групповом матче домашнего для себя молодёжного чемпионата мира, пишет TSN. Теперь турнир для канадцев заметно усложнился, потому что уступив россиянам первое место в группе, они попали в сложную турнирную сетку: свой первый матч плей-офф они проведут против Финляндии, в то время как России досталась не самая сильная Словакия. Тренер сборной Канады признал, что поражение от России станет для него и игроков уроком.

Под новогодние фейерверки Россия и Канада, две хоккейные сверхдержавы, сошлись на канадской земле в главном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею, сообщает TSN. Напряжение было высоко, и эмоции зашкаливали: по признанию самих игроков канадской сборной, они не смогли справиться с предыгровым волнением. В результате матч завершился тем, что под сводами ледовой арены в Ванкувере звучал российский гимн.

Как пишет издание, хорошие новости для канадской команды заключаются в том, что теперь она знает, с чем столкнулась. Плохие — в том, что игра с Россией была последней репетицией. В следующем матче права на ошибку уже не будет, и поражение будет означать вылет из турнира.

TSN отмечает, что в канун Нового года нельзя выиграть золото — зато можно его проиграть. Потому что после того, как Россия не дала Канаде сыграть в свой хоккей и обыграла её со счётом 2-1, канадская дорога к победе на турнире стала гораздо сложнее. Если бы Канада выиграла, то её ждал бы лёгкий матч со Словакией, проигравшей все три групповые встречи. Однако теперь словаки достанутся России, а Канада сыграет с Финляндией, которая уже обыгрывала «кленовых» в предтурнирном матче.

Тренер сборной Канады Тим Хантер сказал, что поражение от россиян стало «уроком». Издание отмечает, что канадская игра начала «сбиваться» ещё в предыдущем матче со Швейцарией, однако тогда наказания не последовало — оно случилось в следующей игре с Россией, не уступающей Канаде в классе.

Победную шайбу в матче забросил Павел Шэн, причём на льду в этот момент было первое звено канадской сборной: издание также отмечает блестящую игру российского вратаря Петра Кочеткова, который отразил 30 бросков, ошеломив канадских игроков на глазах 17 500 болельщиков, заполнивших арену. Шайба Шэна впервые на турнире поставила канадцев в положение отыгрывающихся.

Весь матч, пишет TSN, стал шоком для канадской команды, канадские хоккеисты играли с «широко открытыми глазами». Однако у Канады ещё есть время на то, чтобы исправить свои ошибки, надеется издание.