В хоккее Россия никогда не получала золотые олимпийские медали, и в этом году медальная засуха для российской команды не закончится. Как пишет портал FiveThirtyEight, российские хоккеисты официально участвуют в Играх как олимпийские спортсмены из России, и если они даже займут первое место, медали не пойдут в зачёт сборной России.

Мужская сборная России по хоккею вообще никогда не получала золотые олимпийские медали, и в этом году медальная засуха для российской команды не закончится. Как пишет портал FiveThirtyEight, в этой статистике есть определённый налет недобросовестности, ведь великие советские сборные 1950-х, 60-х, 70-х, 80-х годов и Объединённая команда в составе игроков из распавшегося Советского Союза, взошедшая на хоккейный Олимп во Французских Альпах в 1992 году, завоевали целых восемь олимпийских медалей золотого достоинства, но Россия никогда не достигала таких высот.

На последних шести Олимпиадах сборная этой страны по хоккею завоевала всего две медали: серебро в Нагано в 1998 году и бронзу в Солт-Лейк-Сити в 2002-м. Но, как отмечает издание, и в этом году медальная засуха для российской команды не закончится, поскольку российские хоккеисты официально участвуют в Играх как олимпийские спортсмены из России. Поскольку эти спортсмены технически играют не под российским флагом, то медали, которые они получат, не пойдут в общий медальный зачёт страны.

«И хотя сборная России добивается определённых успехов на тех же самых чемпионатах, выиграв золото на пяти из них, на зимней Олимпиаде, которая является главным спортивным событием мирового масштаба, она выглядит не так ярко, потому что золото ей в руки не даётся. Эти олимпийские неудачи наверняка вызывают разочарование у российских хоккейных фанатов и у их президента, который тоже любит ролевые игры в хоккей», — пишет автор статьи.

По его мнению, дело даже не в том, что медали олимпийских спортсменов из России не пойдут в общекомандный зачёт, а в том, что российские хоккеисты никогда не смогут победить лучших игроков мира, поскольку впервые с 1994 года на хоккейный турнир в Южную Корею не приехали игроки из НХЛ.

«Если олимпийские спортсмены из России завоюют в выходные золото, они встанут в длинную шеренгу чемпионов, победивших весьма неплохие хоккейные команды — но не лучших на планете», — заключает FiveThirtyEight.