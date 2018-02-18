NYP: разъярённый тренер сборной США по хоккею не подал руки российскому коллеге
Россия не только вмешивалась в выборы в США, но теперь ещё и разрушает олимпийские надежды страны, пишет The New York Post.
Россия не только вмешивалась в выборы в США, но теперь ещё и разрушает олимпийские надежды страны, пишет The New York Post.
Лошадь Пржевальского, выпущенная два года назад президентом России Владимиром Путиным из загона в основную часть заповедника «Оренбургский», родила жеребёнка. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедников Оренбуржья».
Украинские СМИ рассказали, какие проблемы ждут в будущем граждан Украины, которые работают в других странах.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что в России особое, трогательное и искреннее отношение к женщинам.
Дарья Глушакова, жена полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» Дениса Глушакова, обвинила своего супруга в изменах и избиении.
Правительство одобрило проект федерального бюджета России на 2019—2021 годы, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
Политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал призыв украинского лидера Петра Порошенко в ходе выступления в Раде принять закон о регистрации «агентов влияния» России.
На Украине 65% граждан считают, что страна движется в неправильном направлении, свидетельствуют результаты социологического опроса центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Яременко.
Политолог Владимир Корнилов в беседе с RT рассказал, кому в первую очередь был выгоден договор о дружбе между Украиной и Россией и как его разрыв повлияет на ситуацию вокруг Крыма.
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с предложением создать комиссию по соблюдению депутатами своих обязанностей.
Суд Нантера потребовал прохождения психиатрической экспертизы лидером французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен из-за её сообщения в Twitter.
Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов пропустит остаток сезона из-за травмы.
Доходы бюджета от налога на имущество физлиц в России с 2015 по 2017 год увеличились в 1,72 раза и составили 52,2 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на расчёты аналитического центра «Финэкспертиза», основанные на данных Росстата и Федерального казначейства.
Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что женщины последовательнее мужчин.
Андрей Митьков, агент трёхкратного призёра Олимпийских игр по плаванию Юлии Ефимовой, сообщил, что, по информации от близкого к ситуации источника, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
В городе Аитолико, Греция, часть побережья покрылась густой паутиной, сообщает Newsit.gr.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил расширения торговых войн и санкционного давления на страну в ближайшие шесть лет.
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич накануне противостояния с московским «Спартаком» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался о ситуации в стане команды-соперника.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в разговоре с RT оценил призыв украинского лидера Петра Порошенко исключить из Конституции норму, позволяющую базирование Черноморского флота России в городе.
Президент Южной Кореи Мун Чже Ин заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын надеется на проведение новых переговоров с главой США Дональдом Трампом.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что федеральный бюджет в 2019 году впервые с 2014 года станет профицитным.
На заседании исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) был заслушан доклад по России.
Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о возможном признании лучшим футболистом 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что везёт американскому коллеге Дональду Трампу новое послание от лидера КНДР Ким Чен Ына.
Верховная рада Украины направила законопроект президента страны Петра Порошенко о курсе Киева в ЕС и НАТО на экспертизу в Конституционный суд (КС).
Украинский лидер Пётр Порошенко пообещал, что парламентские и президентские выборы, которые пройдут на Украине в 2019 году, будут честными, «как в 2014—2015 годах».
Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко прокомментировал запрет «русскоязычного культурного продукта» во Львовской области.
Государственная дума в третьем чтении приняла закон об установлении уголовной ответственности за неисполнение судебных актов, которые обязывают прекратить распространение или дать опровержение недостоверной информации.
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT слова украинского лидера Петра Порошенко, который пообещал, что после «возвращения» Крыма Украине российской базы в Севастополе не будет.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова примет участие в турнире Nebelhorn Trophy, который пройдёт в немецком Оберстдорфе.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных при крушении в Сирии самолёта Ил-20. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт высказался о возможном восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Рио Фердинанд высказал мнение об удалении форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией».
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ждёт от Минобороны страны и Вооружённых сил скорейшего перехода на стандарты Североатлантического альянса, передаёт Интерфакс-Украина.
Кэри Фукунага станет режиссёром нового фильма из цикла о британском секретном агенте Джеймсе Бонде.
В результате столкновения у здания Верховной рады в Киеве ранен один человек.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о выступлении «Локомотива» и ЦСКА в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Коваленко заявил о необходимости увеличить тарифы на электроэнергию для украинцев.
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от контрольных прокатов сборной России, которые прошли в Москве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы МИД Японии Таро Коно на полях Генеральной Ассамблеи ООН прорабатывается.
Президент Украины Пётр Порошенко выступил в поддержку принятия закона о принудительной регистрации средств массовой информации, которые принадлежат России.
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин рассказал, как будет проходить его подготовка к новому сезону.
В Центре по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США заявили, что около 30 млн американцев больны диабетом.
Минобороны России опровергло версию крушения самолёта Ил-20 у берегов Сирии из-за несрабатывания системы «свой-чужой». В российском военном ведомстве назвали подобные сообщения «дилетантскими фантазиями». Об этом говорится в заявлении Минобороны.
Группы украинских националистов устроили акцию протеста возле Верховной рады, где в настоящий момент выступает президент Украины Пётр Порошенко.
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что после «возвращения» Крыма Украине российской базы в Севастополе не будет.
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый 20 сентября рейтинг национальных сборных.
В Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях на воду торжественно спущена дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт» проекта 677.
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе ежегодного послания парламенту заявил о намерении страны закупить высокоточное ракетное вооружение.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о получении телеграммы от президента Сирии Башара Асада, в которой он выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ил-20.
Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину две тонны ценных деликатесных грибов мацутакэ. Об этом сообщил представитель администрации южнокорейского лидера.