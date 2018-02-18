NYP: разъярённый тренер сборной США по хоккею не подал руки российскому коллеге

Наставник сборной США по хоккею Тони Гранато не пожал руку российскому тренеру Олегу Знарку после матча олимпийского турнира, который олимпимпийские спортсмены из России выиграли со счетом 4:0, передаёт The New York Post. Гранато остался недоволен тактическим решением Знарка, который отправил свою команду в атаку на последних минутах матча.

Россия не только вмешивалась в выборы в США, но теперь ещё и разрушает олимпийские надежды страны, пишет The New York Post.

Поражение 4:0 от сборной олимпийских атлетов из России их соперники из США восприняли настолько болезненно, что тренер американской сборной Тони Гранато не подал руки своему коллеге из России Олегу Знарку для традиционного послематчевого рукопожатия.

Издание отмечает, что, по словам эксперта телеканала NBC Пьера Макгуайра, Гранато пришёл в ярость, когда российская команда попыталась увеличить своё преимущество менее, чем за две минуты до конца игры. Тогда в победе россиян не оставалось уже никаких сомнений.

«Мне это не понравилось. Счёт был 4:0», — приводит издание слова тренера.

За пару минут до конца игры американский защитник Мэтт Гилрой был удалён — и россияне получили преимущество. При этом Знарок выпустил на лёд одну из спецбригад с участием Ильи Ковальчука, что и вызвало гнев его американского коллеги.

«Продолжай выпускать их на лёд, продолжай!» — кричал, по словам Макгуайра, разъярённый Гранато.

Издание подчёркивает, что игра состоялась менее, чем через день после предъявления 13 гражданам России, в том числе близкому другу Владимира Путина, и трём российским компаниям обвинения во вмешательстве в американские выборы.

При этом многие игроки нынешнего состава команды были членами российской сборной, уступившей на Олимпиаде в 2014 году сборной США по результатам матча, на котором присутствовал президент России, передаёт The New York Post.