WSJ: советскими методами Россия возрождает хоккейную «красную машину»

Многие считают хоккеистов из России фаворитами Олимпиады в Пхёнчхане, отмечает Давид Готье-Вийяр из The Wall Street Journal. Действительно, главному тренеру Олегу Знарку, назначенному после провала в Сочи, удалось собрать талантливую команду. Однако нестабильные результаты спортсменов показывают, что жёсткие методы советской школы сегодня не всегда работают.

«Наблюдать за тренировками российской хоккейной сборной на зимних Олимпийских играх — всё равно что заглянуть внутрь швейцарских часов», — пишет Давид Готье-Вийяр из The Wall Street Journal.

Главный тренер Олег Знарок становится в центре поля. Без каких-либо указаний игроки начинают ездить вокруг, отрабатывая точные передачи и другие приёмы. Внезапно нападающий упускает шайбу — Знарок поднимает голову и пристально смотрит на провинившегося.

«У Олега лучше не лажать», — комментирует один из помощников тренера.

Как отмечает автор статьи, со Знарком, которого часто называют «министром хоккея», Россия пытается возродить знаменитую «большую красную машину», которая когда-то доминировала в этом виде спорта, и впервые за последние 26 лет вновь завоевать олимпийское золото. Как когда-то советские лидеры, Владимир Путин лично следит за выступлениями хоккеистов — в преддверии мартовских президентских выборов ему важно продемонстрировать национальные успехи.

Подобно известному советскому тренеру Виктору Тихонову, с помощью которого хоккеисты СССР выигрывали золото на трёх Олимпиадах подряд с 1984 по 1992 год, Знарок держит своих подопечных в страхе. Он занял свой пост в 2014 году, спустя несколько недель после того, как российская сборная провалила Олимпиаду в Сочи. Именно Знарку принадлежит заслуга в создании талантливой команды, которую многие в этом году считают фаворитом Олимпийских игр в Пхёнчхане. Оптимизма добавило ещё и то, что в апреле Национальная хоккейная лига (НХЛ) США заявила, что не собирается отправлять своих игроков в Южную Корею.

Впрочем, в какой-то момент серия неудач для российских хоккеистов, среди которых числится поражение в полуфинальном матче с Канадой на мировом чемпионате в мае, вызвала сомнения в правильности жёсткого подхода Знарка. В отличие от советских хоккеистов многие российские спортсмены из национальной сборной успели поиграть в НХЛ, где им давали большую независимость и более солидные гонорары, подчёркивает Давид Готье-Вийяр.

«Попытки тренировать в атмосфере страха, такого молчаливого страха, больше не работают. Молодые поколения хотят, чтобы их уважали, — комментирует финский хоккеист Алпо Сухонен, который тренировал спортсменов в Европе и НХЛ. — Если царит напряжённая атмосфера, то у вас получается очень неслаженная команда, которая может сломаться в трудные моменты».

Когда в мае 2014 года, всего спустя несколько недель после своего назначения главным тренером, Знарок вернулся с большой победой с чемпионата мира в Белоруссии, президент Путин был счастлив. Но после этого успеха команда показывала нестабильные результаты. Как сообщается, у Знарка достаточно напряжённые отношения со звездой сборной — нападающим Ильёй Ковальчуком, когда-то игравшим в НХЛ.

По мнению Сухонена, в своих попытках возродить былое величие хоккейной команды Россия берёт пример «не с того советского прошлого». В СССР хоккей сформировался главным образом благодаря Анатолию Тарасову, который тренировал национальную сборную в 60—70-е годы. Чтобы найти баланс между индивидуальными и командными показателями, Тарасов прибегал к театральным методикам и даже к балету — для улучшения координации спортсменов. Тихонов же, который, как говорят, привнёс в сборную строгие армейские порядки, лишь продолжил успехи своего предшественника.

Сухонен, который был лично знаком с обоими тренерами, считает, что сегодня России следует больше ориентироваться на Тарасова. «Тарасов был революционером. Он был жёстким, но с большим сердцем. А Тихонов был тираном. Не думаю, что новый Тихонов принесёт успех».

Знарок определённо человек жёсткий, отмечает журналист The Wall Street Journal. Как-то на чемпионате мира 2014 года он вступил в перепалку со шведским тренером и в итоге показал ему «жест смерти», проведя пальцем по своему горлу. Однако, как считает Томс Штраус, тренирующий датских хоккеистов, этот инцидент не полностью характеризует Знарка. «Он собрал потрясающую команду. Да, он авторитарный, но у него прекрасные помощники, которые занимаются техникой и стратегией».

На этой Олимпиаде перед россиянами большая задача, но об одном Знарок уж точно не беспокоится — как будут представлять его команду, которая в этом году будет выступать без национального триколора. За несколько недель до начала соревнований главный тренер заявил журналистам: «Относитесь к этому, как хотите. Российская команда едет на Олимпиаду».