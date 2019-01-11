USA Today: в американском городе придумали, как удержать хоккеиста из России — «пожизненным запасом водки»

Беспокоясь, что российский хоккеист Артемий Панарин может покинуть команду Columbus Blue Jackets, один из баров города Колумбус предложил ему «пожизненный запас водки», в случае если он продлит контракт с клубом, пишет USA Today. Как отмечает издание, неясно, в какой мере такое «соблазнительное предложение» может повлиять на решение хоккеиста, однако «смекалку» владельцев бара Панарин оценил.

Болельщики хоккейной команды Columbus Blue Jackets беспокоятся, что ведущий нападающий клуба Артемий Панарин может её покинуть. Поэтому, пытаясь удержать россиянина, один из баров города Колумбус сделал Панарину «соблазнительное предложение», пишет USA Today.

Бар High Bank Distillery разместил неподалёку от арены, где тренируется команда, рекламный баннер, в котором россиянину предлагается пожизненный запас водки — в том случае если тот продлит контракт.

У Панарина подходит к концу 12-миллионный контракт сроком на 2 года, который тот подписал с командой Chicago Blackhawks. Последняя, опасаясь, что не сможет рассчитывать на него в долгосрочной перспективе, в июне 2017 года заключила с Blue Jackets сделку, в рамках которой россиянин стал играть в этом клубе.

За прошедшие с момента обмена полтора сезона Панарин набрал 127 очков, оказавшись таким образом на 18-ом месте в Лиге за данный период. Стоит ли говорить, что в рамках следующего контракта он будет стоить куда дороже, чем $6 млн в год.

В сентябре Панарин выпустил заявление, в котором сообщил, что ещё не определился со своим будущим.

«Меня хорошо приняли как в команде, так и в городе. Фанаты, как я считаю, любят меня, а я люблю их, — сообщил он. — Просто хотел бы, чтобы люди понимали, что игроку редко выпадает шанс самому определять своё будущее, так что с решением я торопиться не буду».

Панарин ничего не сказал по поводу того, насколько баннер может изменить его точку зрения. Тем не менее, рекламу он явно заметил.

«Колумбус, ты продолжаешь меня удивлять, — написал хоккеист в своём Instagram. — Спасибо за смекалку. Теперь я знаю новое местечко, где могу поужинать».