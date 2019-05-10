Bild: саммит в Румынии должен был стать «символом сплочённости», но ЕС просто не может без разногласий

В совместном заявлении лидеров стран ЕС на неформальном саммите в Румынии говорилось о необходимости единства и солидарности, однако на деле это оказалось пустыми словами, пишет Bild. У европейских политиков нашлось сразу несколько причин для споров: во-первых, Эммануэль Макрон раскритиковал немецкого кандидата на пост председателя Еврокомиссии Манфреда Вебера, во-вторых, сам же Макрон потребовал от ЕС больше тратить на климатические меры (что поддержало менее трети стран ЕС). Кроме того, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ЕС необходимо реорганизовать.

Лишь одна минута потребовалась лидерам стран ЕС на то, чтобы согласовать совместное заявление из десяти пунктов на неформальном саммите в румынском Сибиу, пишет Bild. В совместном заявлении говорится о «единстве, несмотря ни на что» и необходимости «продемонстрировать взаимную солидарность в кризисные времена».

По мнению издания, абсурд заключается в том, что обещанная сплочённость вновь испарилась. Даже несмотря на то, что европейские лидеры, к их собственному удивлению, были тепло встречены жителями Сибиу, размахивавшими флагами и скандировавшими в громкоговорители. Дошло даже до того, что Ангела Меркель и известный своей застенчивостью Эммануэль Макрон решили присоединиться к толпе.

На тот момент была надежда, что саммит стает символом сплочённости на фоне растущего евроскептицизма, пишет Bild. Однако затем Эммануэль Макрон неожиданно поддержал венгерского лидера Виктора Орбана, заявив, что возможное, в случае победы на выборах в Европарламент, автоматическое занятие поста председателя Еврокомиссии немецким кандидатом Манфредом Вебером, является «неверным путём».

Недовольство Макрона по поводу кандидатуры Вебера поддержали премьер Люксембурга Ксавье Беттель и премьер Греции Алексис Ципрас.

Кроме того, французский президент сделал ещё одно заявление, поддержанное Нидерландами и скандинавскими странами, пишет издание: он потребовал, чтобы ЕС тратил 25% своих средств на борьбу с изменениями климата. Как отмечает издание, Германия пока не стала подписывать это предложение.

На этом разногласия не закончились, пишет Bild: ещё одним спорным вопросом стало общее направление развития ЕС. Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал, ни много ни мало, «реорганизовать» ЕС, заключив новый договор. Кроме того, Курц выступил против инициативы Макрона по климату. Как отмечает издание, неясно, зачем Макрон вообще вынес подобное предложение, учитывая, что с ним согласилось менее трети стран ЕС.