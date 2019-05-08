Deutschlandfunk: канцлер Австрии сравнил Европарламент с бродячим цирком

Одной из основных проблем ЕС является излишне медленное принятие решений, поэтому единая Европа нуждается в реформах, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц в интервью Deutschlandfunk. В частности, политик призвал сократить штат Еврокомиссии, чтобы избежать ненужной бюрократии, а также прекратить постоянные переезды Европарламента из Брюсселя в Страсбург.

В интервью для Deutschlandfunk канцлер Австрии Себастьян Курц объяснил свои высказывания о том, что из-за кризиса ЕС в сферах финансов, миграции и климата необходим ряд реформ: к примеру, сокращение штата Еврокомиссии, больший фокус на внешней политике и политике безопасности. Кроме того, Курц призвал Европарламент перестать быть «бродячим цирком» и заседать только в Брюсселе, без переездов в Страсбург.

Отвечая на вопросы корреспондента, Курц отметил, что его слова не были провокацией в адрес Эммануэля Макрона: напротив, это был ряд предложений и вопрос со Страсбургом был далеко не самым главным из них. «Я думаю, что Страсбург является символом неэффективности», — приводит издание слова Курца: по мнению австрийского канцлера, одной из главных проблем современного ЕС является слишком медленное принятие решений.

Кроме того, политик заявил, что в рамках экономии средств необходимо сократить штат Еврокомиссии: Курц отметил, что в случае вхождения в ЕС балканских стран количество еврокомиссаров превысит 30 человек, то есть число комиссаров будет превышать число выполняемых ими функций. По мнению канцлера, сокращение штата позволит избежать лишних законов, предписаний и бюрократии.

Австрийский канцлер подчеркнул, что не один выступает за реформы ЕС: он напомнил, что Эммануль Макрон даже предлагал воссоздать ЕС с нуля, а преемница Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказывала предложения, похожие на его собственные. По мнению Курца, большая часть населения Европы выступает за перемены: многие из них требуют нового договора о ЕС.

Также Курц отметил важность введения более жёстких санкций против стран-членов с высокой задолженностью, заявив, что такие страны ставят под угрозу не только себя, но и всю Еврозону. Кроме того, в случае доказательства вины санкции должны вводиться и за прочие нарушения (например, за нарушения прав человека).