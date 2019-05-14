Австрийский политик: дружба с Россией созвучна нейтралитету нашей страны

В партнёрских отношениях с Россией нет ничего предосудительного, заявил в интервью ORF главный кандидат от Австрийской партии свободы на выборах в Европарламент Харальд Вилимски. Экономическое сотрудничество с Москвой так же важно, как с Вашингтоном, Пекином и другими странами. В этом суть австрийского нейтралитета, объяснил политик.

МАРТИНА САЛОМОН, журналист Kurier: Мы упустили один важный вопрос, потому что мы, конечно же, сразу задали много разных вопросов. Речь идёт о России.

ХАРАЛЬД ВИЛИМСКИ, главный кандидат от Австрийской партии свободы на выборах в Европарламент: Да, да.

МАРТИНА САЛОМОН: Россия — важный партнёр для правых партий. Ходили теории даже о наличии финансовых потоков, что вы всегда отрицали. Но мы всё равно знаем, что со стороны России были предприняты попытки дестабилизации в ходе выборов в США. Может быть, Россия — всё-таки сомнительный партнёр?

ХАРАЛЬД ВИЛИМСКИ: Во-первых, я считаю не совсем честным говорить о каких-то денежных потоках…

МАРТИНА САЛОМОН: Я же сказала, что вы это отрицаете.

ХАРАЛЬД ВИЛИМСКИ: Я это не только отрицаю. Утверждать нечто подобное — это абсурд. Во-вторых, нас обвиняют в близости к России. Мы признаём Россию как Россию, для австрийской экономики это партнёр. За последние, как мне кажется, восемь лет или вроде того я очень часто бывал в США. В результате меня официально пригласили в Совет национальной безопасности США. Там я смог пообщаться с директором по европейским делам. Меня недавно пригласил к себе в Пентагон глава Национальной гвардии. Я вместе с Марио Кунасеком (министр обороны Австрии. — ИноТВ) был в Пентагоне и разговаривал с министром обороны США.

ХАНС БЮРГЕР, корреспондент ORF: Да, но как представитель ЕС, это да. Но как Харальду Вилимски, депутату из Австрии, вам бы это вряд ли удалось.

ХАРАЛЬД ВИЛИМСКИ: Да, а вы считаете, господин Бюргер, что можно прийти в Пентагон к министру обороны, будучи российской марионеткой? Как бы не так. И то, какой мы видим свою позицию между интересами русских и американцев, абсолютно созвучно понятию австрийского нейтралитета. Мы и как партия проводим политику нейтралитета. Мы хотим…

ХАНС БЮРГЕР: Вы заключили договор о дружбе с путинской партией?

ХАРАЛЬД ВИЛИМСКИ: И да, и нет.

ХАНС БЮРГЕР: Вы так часто сегодня отвечали.

ХАРАЛЬД ВИЛИМСКИ: Да, потому что определение «договор о дружбе» неточное. Это меморандум о взаимопонимании, в котором мы договорились о программе студенческого обмена и сотрудничестве в экономической сфере. Я бы подписал такой же документ с республиканцами в США. Я не вижу в этом проблемы. А год или, как мне кажется, два назад я заменял Штрахе (Хайнц-Кристиана Штрахе, вице-канцлера Австрии. — ИноТВ) на официальных переговорах в Пекине. То есть я пытаюсь внести свой небольшой вклад. Я же не большой, важный политик. Но я пытаюсь при обсуждении геополитических вопросов всегда подчёркивать роль Австрии, стараюсь до всех донести, что мы занимаем нейтральную позицию и хотим хороших отношений со всеми. И я считаю, что в прошлом эта нейтральная позиция помогала Австрии успешно поддерживать хорошие контакты для диалога по всем направлениям.

МАРТИНА САЛОМОН: А можно ли воспользоваться правыми партиями, чтобы отменить антироссийские санкции ЕС? Вы же выступаете против них.

ХАРАЛЬД ВИЛИМСКИ: Да, но я вам расскажу о разговоре с ещё одним американцем, уполномоченным по делам России в Госдепартаменте США. Я общался с ним в Вашингтоне, и он тоже сказал, что в США жалуются на то, что американские предприятия терпят убытки из-за этих санкций. Я могу сказать только одно: «Мы как австрийцы выступаем за их отмену». Наш партнёр по коалиции придерживается той же позиции. Но мы договорились, что будем выступать с единых европейских позиций и добиваться отмены этих санкций со стороны Европейского союза.

Дата выхода в эфир 12 мая 2019 года.