Zeit: внешнеполитическая пассивность Германии действует на нервы Вашингтону

Германия проверяет на прочность нервы Вашингтона, считает журналист немецкой газеты Die Zeit Маттиас Нас. По его мнению, правительство в Берлине на протяжении ряда лет демонстрирует свою несостоятельность, а в США тем временем растёт недовольство внешнеполитической пассивностью Германии. К сожалению автора статьи, немецких политиков это не тревожит — они винят во всём Дональда Трампа.

«Без идеи и стратегии: в Вашингтоне растёт непонимание по поводу внешнеполитической пассивности Берлина», — пишет колумнист немецкой газеты Die Zeit Маттиас Нас. По его мнению, Германия играет на нервах США.

Германия не занимает верхнюю строчку в списке забот Вашингтона и вообще не особенно беспокоит американские политические круги. Однако если интерес США к стране невелик, то ещё ниже их ожидания, связанные с Германией, отмечает автор статьи. На вопрос о двусторонних отношениях советник экс-президента Обамы по безопасности Чарльз Купчан саркастически заявил, что вообще не уверен в наличии каких-либо отношений.

Как пишет Die Zeit, тема Германии в Вашингтоне не в приоритете, и никакой стратегии в отношении Берлина у администрации президента США тоже нет. Впрочем, у Дональда Трампа имеются определённые «идеи-фикс». Например, что Германия — плохая. Когда Трамп видит на улице BMW, у него портится настроение, утверждает Купчан.

Как это связано с германо-американскими отношениями, показала прошедшая неделя. За пять часов до намеченного прибытия в Берлин госсекретарь США Майк Помпео отменил свой визит, что стало «беспрецедентной пощёчиной в дипломатии», подчёркивает немецкий журналист. Вместо этого Помпео полетел в Ирак, где занялся неотложными международными вопросами безопасности. С точки зрения автора, с ближайшими союзниками так не обращаются, если только американская сторона не хотела продемонстрировать канцлеру Германии и немецким коллегам своё пренебрежение.

Нельзя отрицать, что основная ответственность за охлаждение отношений между Берлином и Вашингтоном лежит на президенте США, его «популизме, национализме и протекционизме», уверяет Die Zeit. К сожалению, и правительство Германии многое делает неправильно, сетует журналист.

Возможно, в Берлине никто уже не хочет слышать про спор по поводу расходов на НАТО в размере 2% ВВП, полагает он. Однако неужели никто не понимает, что вера в надёжность Германии со стороны США ещё несколько лет назад сильно поколебалась в обеих американских партиях? Ангела Меркель понизила целевую планку до 1,5% ВВП, при этом в выкладках Министерства финансов Германии расходы на оборону, которые в следующем году должны составить 1,37%, в 2023 году снова снизятся до 1,23%.

Никто в Вашингтоне не верит в пропагандируемую в ЕС «стратегическую автономию» Европы, подчёркивает издание. Международный исследовательский центр подсчитал, сколько европейцам придётся тратить на оборону, если США выйдут из альянса. Получилась сумма от $288 млрд до $357 млрд. 2% ВВП со стороны Германии в этом случае явно будет мало, отмечается в статье.

Однако дело не только в средствах на военные нужды. Неудовольствие Берлином в значительной степени вызвано его упорством в отношении строительства газопровода «Северный поток —2». Кроме того, в США поражаются, почему правительство Германии так сдержанно реагирует на планы Эммануэля Макрона по реформированию ЕС. Почему Германия оставляет французского президента в одиночестве?

«Политический паралич Берлина», по мнению американского эксперта по безопасности Джулианны Смит, «просто изнурителен». Она жалуется на неспособность Германии «сформулировать политические ответы на вызовы со стороны Китая, России» и американского правительства. Одна из наиболее влиятельных стран Европы с политической точки зрения сейчас превращается в «как бы пропавшую без вести».

На недостаток стратегических обсуждений в Берлине жалуются годами, отмечает немецкая газета. Число аналитических центров возросло, но их влияние на политику стремится к нулю, досадует автор статьи. К ответственности правительства никто не относится всерьёз, особенно сейчас, когда в стране началось «междуцарствие»: Ангела Меркель ещё управляет, но Аннегрет Крамп-Карренбауэр будто бы управляет вместе с ней, поясняет издание. Принятие решений в такой обстановке весьма затруднено.

Ещё в 2011 году бывший польский министр иностранных дел Радослав Сикорский говорил, что опасается власти Германии меньше, чем её внешнеполитической несостоятельности. С тех пор мало что изменилось, считает журналист издания. «Несостоятельность сохранилась, только нетерпение остальных возросло, — подчёркивает автор Die Zeit. — В Берлине это никого не беспокоит, ведь всякий знает: виноват Трамп».