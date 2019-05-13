Polskie Radio: Польша насчитала репараций от Германии где-то на триллион долларов

1 сентября, в 80-ю годовщину нападения Германии на Польшу, которое стало началом Второй мировой войны, польские власти, возможно, выдвинут немецкой стороне претензии по выплате военных репараций, заявил польский депутат Аркадиуш Муларчик. Глава парламентской группы по вопросам военных репараций, которая выработала соответствующий доклад, пока что не назвал конкретную сумму, однако на вопрос журналистов о том, составляет ли она более $1 трлн, политик ответил: «Вы почти угадали».

Доклад о военных потерях в ближайшие дни будет передан первым лицам государства: президенту Польши — Анджею Дуде, премьер-министру Польши — Матеушу Моравецкому, а также Ярославу Качиньскому, сообщает Polskie Radio.

«И это от лидеров нашей страны будет зависеть, что они сделают с этим документом, хотя я уверен, что достаточно быстро с содержанием доклада ознакомится также общественное мнение. Я лично считаю, что хорошей идеей было бы обнародование этого документа 1 сентября 2019 года, то есть в 80-ю годовщину нападения Германии на Польшу», — заявил депутат от партии «Право и справедливость» Аркадиуш Муларчик, который одновременно является главой парламентской группы по вопросам военных репараций.

Политик подчеркнул, что целью создания этой группы была подготовка доклада о военных потерях, а также углубление знаний в вопросах военных потерь. «И сегодня, спустя полтора года, я могу сказать, что мы выполнили доверенную нам миссию», — уверил он.

Муларчик напомнил, что работы над докладом были уже завершены. «Получился документ, комплексно определяющий потери, которые понесла Речь Посполитая во время Второй мировой войны. Документ, который наиболее чётко представляет любые разрушения с совершенно разных сторон, — конечно, те, которые каким-либо образом можно оценить», — объяснил депутат.

Политик подчеркнул, что он не хочет предавать огласке окончательную сумму. «Но я могу сказать, что наши расчёты значительно превысили сумму, которая была определена после войны», — заявил Муларчик. Он также отметил, что доклад о военных потерях, подготовленный в 1947 году Бюро военных репараций, определил польские потери на сумму 48 млрд тогдашних долларов США, что на настоящий момент даёт сумму, равную $850 млрд.

На вопрос журналистов о том, составляет ли сумма потерь в докладе, подготовленном группой под его руководством, более $1 трлн, депутат ответил: «Вы почти угадали», — резюмирует Polskie Radio.