SRF: «аэропорт-призрак» — у Германии своя история о безалаберности и некомпетентности

Канава, в которую утекают миллиарды, фиаско для Германии, более 11 тысяч дефектов, бесконечная история о безалаберности и некомпетентности — всё это о сильно затянувшемся строительстве нового берлинского аэропорта BER, передаёт SRF. Застройщики обещают сдать объект в октябре 2020 года, но многое говорит о том, что «аэропорт-призрак» так и останется одной большой катастрофой, отмечает швейцарский телеканал.

Перенести открытие — для владельцев компании-застройщика нового аэропорта в Берлине это уже стало рутиной. В 2011, 2012, 2013 годах запланированные сроки сдачи объекта так и не были соблюдены. Под угрозой срыва теперь оказалось и открытие аэропорта в октябре следующего года. Вот уже на протяжении 13 лет что-то строится и сооружается. Это просто какая-то канава, в которую утекают миллиарды. Ответственные, однако, и слышать ничего не хотят об очередном переносе. Репортаж Беттины Рамзайер из Берлина.



Покинутый сюрреалистичный аэропорт-призрак BER уже проглотил миллиарды. И вот теперь всё якобы должно пойти как по маслу, пообещал глава компании-застройщика во время посещения аэропорта.



ЭНГЕЛЬБЕРТ ЛЮТКЕ ДАЛДРУП, глава компании-застройщика FBB: У нас есть чёткая программа, генеральный план. Что касается строительства, то мы близки к его завершению. Мы уверены, что откроемся в октябре 2020 года.



Многие, однако, опасаются, что всё это лишь пустые слова. Такое ощущение, что время в аэропорту остановилось. Расходы же увеличились втрое. По оценкам, они уже составили семь миллиардов евро. Для государства и федеральных земель, которым принадлежит аэропорт, это просто фиаско.



РАЙНЕР ХОЛЬЦНАГЕЛ, председатель Союза налогоплательщиков Германии: Мы уже слышали о стольких датах открытия, что даже перестали их считать. Фактом остаётся то, что сроки так и не были выполнены. Аэропорт до сих пор не открыт. И я не думаю, что это случится в октябре.



На протяжении последних недель поступали всё новые сообщения о серьёзных изъянах в строительстве. Речь идёт о более чем 11 тысячах дефектах: проблемы в первую очередь с кабелями и огнеупорными дюбелями.



РАЙНЕР ХОЛЬЦНАГЕЛ: Ошибок очень много, и они очень серьёзные. Чтобы их исправить, просто не хватит времени. Поговаривают даже о сносе. Мы не знаем, работает ли система пожаротушения. Как и прежде, это одна большая катастрофа.



Глава компании-застройщика, однако, успокаивает, что осталось просто сдать объект, а это, по его словам, чистая формальность.



ЭНГЕЛЬБЕРТ ЛЮТКЕ ДАЛДРУП: В течение следующих месяцев контролёры ещё будут проверять, всё ли в порядке. Ну а осенью мы уже фактически передадим объект в ведение предприятия-оператора.



Как сообщают СМИ, за кулисами, однако, произносятся совершенно другие слова. Глава компании-застройщика якобы признал, что открытие в 2020 году под угрозой.



Таким образом, история с аэропортом BER так и остаётся бесконечной историей о безалаберности, некомпетентности и попытках всё это скрыть. Вот только скрыть их, судя по всему, не так-то уж и просто.



Дата выхода в эфир 11 мая 2019 года.