Times: Германия не такая уж эффективная страна, как принято считать

«Мы забыли, как строить?» — такой отчаянный риторический вопрос можно ожидать в заголовке итальянской газеты или, возможно, даже в британской прессе во время её очередного приступа самобичевания, но не в Германии, пишет The Times. Между тем иногда складывается ощущение, что эта гордая нация инженеров и технических экспертов трещит по швам.

«Германия стоит на пороге транспортного коллапса, — заявил депутат Бундестага Оливер Луксич от Свободной демократической партии. — Каждое лето происходят масштабные задержки рейсов. Расширение аэропортов нигде не работает, кроме того наблюдается нехватка пилотов».

Он также посетовал на то, что пунктуальность немецкого железнодорождного транспорта «вселяет ужас». Вдобавок, по его словам, десятки тысяч железнодорожных и автомобильных мостов по своему состоянию больше походят на тикающие бомбы с часовым механизмом.

«У нас очень хорошая дорожная сеть, но при этом наблюдаются массовые задержки с ремонтом дорог», — указал Оливер Луксич.

В докладе Министерства транспорта Германии, опубликованном в результате утечки информации, говорится, что каждый восьмой мост в стране находится в «ненадлежащем» состоянии.

Строительство нового аэропорта «Берлин-Бранденбург» уже на девять лет отстаёт от графика, кроме того бюджет на его постройку превышен почти на €4 млрд. Запланированную на 2012 год церемонию открытия этого аэропорта пришлось отменить за четыре недели до даты мероприятия, поскольку заслонки аварийной вентиляции не работали. Технический директор попытался решить эту проблему с помощью «интерфейса человек — машина», что на поверку оказалось эвфемизмом для оплачиваемого труда 700 неквалифицированных рабочих, которые вручную должны были открывать и закрывать заслонки. В конце концов, против подобного решения выступила местная пожарная охрана.

И список подобных случаев можно продолжать, пишет The Times. Только один из пяти междугородних поездов компании Deutsche Bahn находится полностью в рабочем состоянии. Четверть всех пассажиров на железнодорожном транспорте прибывают в пункт назначения с 6-минутным опозданием. Каждый день на немецких дорогах образуются пробки общей длиной 4 тыс. км.

Но наиболее ярко разрыв между репутацией эффективной страны и реальным положением дел заметен в телекоммуникационных сетях Германии. Так, согласно недавно опубликованному сообщению, интернет-покрытие в ФРГ более неравномерно, чем в Албании.

Очень часто в текущем положении дел винят зацикленность нынешнего правительства на стремление сбалансировать расходы так, чтобы достичь так называемого «чёрного нуля». Как отмечает издание, недалеко от берлинского бюро газеты The Times на улице стоят цифровые часы, которые показывают состояние национального долга Германии. Каждую секунду он сокращается на несколько сотен евро, говорится в статье.