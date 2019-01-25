N-TV: глава МИД Германии пытается спасти ДРСМД с помощью челночной дипломатии

Германия старается спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, потому что в противном случае миру грозит новая гонка вооружений, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Чтобы предотвратить такое развитие событий, министр иностранных дел Германии Хайко Маас занялся челночной дипломатией между Москвой и Вашингтоном.

США грозятся выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия не уничтожит часть своих ядерных ракет средней дальности, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пытается спасти соглашение, потому что в противном случае миру грозит новая гонка вооружений.

Выйдя к журналистам после встречи с Майком Помпео в Госдепартаменте США в Вашингтоне, глава МИД Германии выглядел несколько потерянным, отмечает репортёр телеканала. Отчитываться об успехах переговоров ему пришлось в одиночку. Между тем, существует тема, согласие по которой между Германией и США носит лишь весьма ограниченный характер, подчёркивает N-TV.

Для того чтобы спасти ДРСМД, подписанный более 30 лет назад между США и Россией, остаётся не так много времени. Американский президент Дональд Трамп намерен выйти из договора, если Россия до 2 февраля не заявит о готовности уничтожить свои новые ракеты 9М729. В НАТО убеждены, что эти ракеты нарушают условия ДРСМД, однако по поводу решения Трампа отказаться от договора согласия нет.

Как напоминает издание, по ДРСМД запрещены ракеты дальностью от 500 до 5500 км. Российская сторона утверждает, что её ракеты могут преодолевать максимум 480 км. Москва пригласила американцев осмотреть оружие, но предложение было резко отклонено. Глава внешнеполитического ведомства Германии, однако, считает, что это, возможно, последний отправной пункт, когда ещё можно добиться каких-либо подвижек в споре.

В пятницу Маас уже побывал в Москве и обсудил ДРСМД со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Вскоре после этого министр иностранных дел поехал с визитом в Вашингтон. Такие попытки посредничества называют челночной дипломатией, отмечает немецкий телеканал. Вполне вероятно, что в данном случае миссия невыполнима и перспектив для настоящего успеха нет, причём Маасу об этом известно. Однако ничего не предпринимать — это тоже не решение. Уже сейчас встал вопрос о том, что будет без ДРСМД. Начнётся ли 2 февраля новая гонка вооружений между США и Россией, как во времена холодной войны? Будут ли американские ракеты снова размещены в Европе, как в 80-е годы?

В ту пору сотни тысяч людей выходили на улицы в Германии, протестовать против ядерной угрозы. Сегодня Маас активно выступает за разоружение. Ещё в декабре он заявил, что идея размещения ракет средней дальности на территории Германии вызовет сопротивление в стране. В марте дипломат намерен провести конференцию по контролю над вооружениями.

С января Германия снова получила место в Совете Безопасности ООН сроком на два года, и Хайко Маас направляется в Нью-Йорк для своего первого выступления в Совбезе. Для немецкого правительства это своего рода испытание, уверяет N-TV. Сможет ли оно соответствовать собственным притязаниям на повышение ответственности за происходящее в мире? Маас намерен попытаться. Челночная дипломатия между Москвой и Вашингтоном в данном случае — лишь один из примеров. Германия также стремится найти свою роль в урегулировании сирийского конфликта, поддерживает мирный процесс в Йемене и вместе с Францией является посредником в украинском кризисе, сообщает немецкий телеканал.