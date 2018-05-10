Российский аэропорт попал в рейтинг самых выдающихся по версии CNN

Российский аэропорт в столице Якутии можно по праву назвать самым холодным в мире, ведь средние зимние температуры здесь достигают -39 °С, считают журналисты CNN. Они составили своеобразный рейтинг воздушных гаваней, которые отличились по каким-либо критериям: например, с самой короткой взлётно-посадочной полосой или расположенные на самой большой высоте.
CNN составил список самых выдающихся аэропортов мира, и среди них оказался «самый холодный» аэропорт в Якутске, столице Якутии, которая в 12 раз превосходит территорию Великобритании. Там находится село Оймякон, которое знаменито как самое холодное место на планете. Как отмечают авторы рейтинга, на такое же звание претендует и якутский аэропорт, в котором средняя зимняя температура держится на уровне -39 °С. Можно только догадываться, как там выглядит предполётная противообледенительная обработка самолётов, отмечают авторы статьи.
При этом самым жарким аэропортом мира журналисты называют иранский аэропорт Ахваз, где, по некоторым данным, была зарегистрирована температура +54 °С. Впрочем, лишь на одну десятую градуса меньше показывали термометры в иракской Басре.
Кроме того, в рейтинг попал самый северный аэропорт мира на севере Канады, который закрыт для простого народа. Однако при этом, как отмечают авторы, Россия и здесь не позволила, чтобы её обошли, когда речь касается Арктики, и российские самолёты иногда приземляются у самого Северного полюса. Так, самолёт Ан-74 взлетает прямо с дрейфующих льдов, когда поставляет грузы в лагерь Барнео.
А на Южном полюсе расположилась взлётно-посадочная полоса, которую используют американские грузовые самолёты. В свою очередь, самая южная точка, куда могут прибыть простые туристы, — это аргентинский город Ушуая и его международный аэропорт.
Самый высотный аэропорт в мире находится в китайской провинции Сычуань, да и в целом четыре из пяти аэропортов мира, расположенных на самой большой высоте, — китайские. А самый низкий — на Мёртвом море в Израиле — 378 метров ниже уровня моря. Несмотря на расположение острова Пасхи, интерес к нему не иссякает, и поэтому аэропорт Матавери стал самым удалённым в мире.
Какой аэропорт может считаться самым большим в мире, зависит от того, какие критерии брать за основу: аэропорт Короля Фада в Саудовской Аравии занимает наибольшую территорию, аэропорт Денвера — первый по площади реально используемой земли, а самый загруженный — аэропорт Атланты.
Самая высокая вышка расположена в воздушной гавани международного аэропорта Куала-Лумпур. Самая короткая взлётно-посадочная полоса — на острове Саба в Карибском море, пилот должен иметь специальный сертификат, чтобы ему позволили там сесть. А самая длинная — в тибетском аэропорту, где это необходимо в условиях высокогорья, поясняют журналисты CNN.
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