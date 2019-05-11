Paris Match: от «медового месяца» Макрона и Меркель не осталось и следа

В преддверии выборов в Европарламент отношения Франции и Германии разладились окончательно, пишет Paris Match. По убеждению издания, виной тому произошедшие перемены в немецкой правящей партии ХДС и неприязнь её молодых членов к «псевдолибералу» и индивидуалисту Макрону. Как отмечает журнал, более гармоничными патнёрами для нового немецкого руководства стали бы французские «правые».

От «медового месяца», начавшегося между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном не осталось и следа, считает Paris Match. Как напоминает издание, победа «убеждённого европейца» на президентских выборах во Франции в 2017 году стала для Меркель «неожиданным сюрпризом» на фоне рисков, которые представляло избрание его противницы Марин Ле Пен.

Однако, по мнению немецкого эксперта в области франко-германских отношений, молодой французский лидер не смог понять, что его проекты по усилению еврозоны и укреплению федерализма в ЕС идут наперекор желаниям Берлина, поскольку повестка ХДС изменилась. По убеждению эксперта, «молодая гвардия» правящей партии Германии «терпеть не может» Макрона, которого считают «псевдолибералом и индивидуалистом на международной арене».

И, как отмечает издание, разрыв между двумя странами увеличивается даже несмотря на единство мнений «германофонов и гермаонофилов» во французском правительстве, к которым относятся сам Макрон, премьер-министр Эдуар Филипп и министр финансов Брюно Ле Мэр.

На требование Макрона о предоставлении европейским работникам гарантий социальной защиты новый руководитель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр ответила отказом и в ответ потребовала закрыть отделение Европарламента в Страсбурге. Когда же Макрон выступал за предоставление Великобритании короткой отсрочки по брекситу, Ангела Меркель поддержала противоположную идею, оставив французского лидера в изоляции.

В последний раз разногласия между странами возникли в ходе саммита по Балканам 10 дней назад, когда Меркель воспротивилась обмену территориями между Сербией и Косово. Как сообщает журнал, в начале июня, спустя несколько дней после выборов в Европарламент, Крамп-Карренбауэр намерена провести «внеочередной» съезд партии ХДС, в результате которого она может занять пост канцлера Германии.

Однако, даже если этого не случится, очевидно, что новая линия немецкой правящей партии всё больше склоняется вправо и скорее гармонирует с программой французской оппозиционной партии «Республиканцы», замечает Paris Match.