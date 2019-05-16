Monde: в Таллине Марин Ле Пен пришлось объяснять свои связи с Россией

Марин Ле Пен, лидер французского Национального объединения, встретилась в Таллине с правыми партиями Европы, сообщает Le Monde. На встрече французский политик старалась найти поддержку для выборов в Европарламент, однако многие партии опасаются вступать с ней в союз и критикуют тесные связи с Россией, за которые журналисты уже прозвали партию Ле Пен «марионеткой Кремля».

Во вторник, 14 мая, Марин Ле Пен после визитов в Чехию, Болгарию и Словакию посетила Эстонию, пишет Le Monde. В Таллине лидер партии «Национальное объединение» встретилась с Мартом Хелме, который возглавляет ультраправую Консервативную партию Эстонии (EKRE) и с недавних пор является министром внутренних дел страны. Издание сообщает, что на встрече также присутствовали представители итальянской партии «Лига», Датской народной партии и партии «Истинные финны».

Однако, отмечает французская газета, кампания по поиску поддержки у правых партий быстро сошла на нет во время пресс-конференции по итогам встречи. Ле Пен пришлось отвечать на вопросы эстонских журналистов о её отношениях с Москвой и нежелании признать аннексию Крыма* незаконной.

Как подчёркивает Le Monde, лидер французских ультраправых не могла не знать, что находится во враждебно настроенном балтийском государстве, которое спасается от «русской угрозы» за спиной Европы и США. Согласно источникам Le Monde, она «в полном изумлении» узнала, что в эстонской прессе её представляют как «кандидата-марионетку России», тогда как само Национальное объединение «зародилось в оппозиции к коммунизму», а борьба с СССР остаётся «в крови» у его основательницы. Не называя имён, Марин Ле Пен напомнила, что в 1984 году её отец почтил минутой молчания жертв советского режима в эфире французской телевизионной программы. Сама же она возложила цветы к мемориалу жертвам коммунизма перед отъездом.

Но больше всего, пишет газета, во время пребывания в Эстонии Марин Ле Пен критиковали за тесные связи с Владимиром Путиным. Этой причиной консервативная партия Польши «Право и справедливость» (ПИС) и «Шведские демократы» оправдывают своё нежелание присоединиться к Национальному объединению в составе единого европейского фронта. Поначалу скептически настроенные «Истинные финны» и Консервативная партия Эстонии в конце концов сдали свои позиции. «Каждая страна вольна самостоятельно выбирать свою дипломатическую линию, — заверила журналистов лидер Национального объединения. — Мы ищем союзников, а не клонов».

Le Monde отмечает, что закончился визит на скандальной ноте: Марин Ле Пен пришлось объяснить своё селфи с участником движения EKRE. На фотографии оба показывают жест, который в том числе используют экстремисты для обозначения превосходства белой расы. Французский политик заявила, что не знала о таком использовании этого жеста.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).