Le Parisien: Ле Пен требует ухода Макрона, если он проиграет выборы в Европарламент

Председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает, что предстоящие выборы в Европарламент превратились для Франции в референдум доверия президенту Макрону, сообщает Le Parisien. В таком случае, Макрон должен последовать примеру генерала Де Голля и покинуть свой пост, если этот референдум будет проигран, уверена Ле Пен.

«Ультиматум, заставляющий вспомнить о Де Голле», — так охарактеризовала Le Parisien заявление главы партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о том, что Эммануэль Макрон «должен уйти» в случае поражения его партии на выборах в Европарламент.

«Эти выборы в Европарламент становятся референдумом за или против Эммануэля Макрона. Я согласно с этим, однако в сегодняшних условиях ему нужно поступить так же, как генерал Де Голль: если он проиграет выборы, он должен будет уйти», — отметила французский политик в эфире телеканала LCI.

"#Macron est aujourd'hui chef de parti. Il met tout son poids dans la balance. Ces #Européennes2019 deviennent donc un référendum contre Macron. Dans ces conditions, il doit faire comme le Général de Gaulle : s'il perd, alors il devra partir !" @LCI #OnArrive pic.twitter.com/V81dA8Gyin — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 9 мая 2019 г.

Марин Ле Пен также подчеркнула, что президент республики выполняет сегодня роль главы партии и руководителя избирательной кампании. «Нужно быть последовательным, если он ставит на весы всю свою значимость как президент республики, если эти выборы превращаются в референдум, значит нужно иметь честь и достоинство сделать то, что сделал генерал Де Голль, то есть уйти, если референдум будет проигран», — добавила глава «Национального объединения».

Как напоминает издание, несколькими часами ранее, в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Румынии, Макрон объявил, что «направит все усилия» для того, чтобы партия Ле Пен не одержала победу на выборах в Европарламент 26 мая.

По словам Ле Пен, действующий президент Франции «снова ведёт себя как президент определённого движения, оставляя в стороне миллионы французов, к которым он больше не обращается, которых он не принимает в расчёт, и с которыми даже — что хуже всего — борется». По убеждению соперницы Макрона на прошлых президентских выборах, её оппонент «отрёкся от представлений об обязанностях президента республики и о самой Пятой республике».

Как отмечает издание, Ле Пен также обвинила Макрона в том, что он стал первым президентом страны, использующим свой имидж для продвижения программы политической партии накануне выборов в Европарламент, хотя на деле в 2009 году имя Николя Саркози неоднократно фигурировало в предвыборных документах партии «Союз за народное движение».

Как передаёт газета, на сегодняшний день опросы показывают минимальный разрыв между партиями Ле Пен и Макрона в преддверии голосования.