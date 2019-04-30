Историк: среди ультраправых в Европе за лидерство борются Ле Пен, Сальвини и Орбан

Из-за миграционного кризиса и терактов ультраправые движения приобретают всё большую популярность по всей Европе. Однако, как отметил французский историк Николя Лебур в интервью Le JDD, интернационала ультраправых ждать не приходится — напротив, предводители отдельных движений, включая Марин Ле Пен, Маттео Сальвини и Виктора Орбана, ведут борьбу за лидерство.

Как заявил французский историк из Университета Монпелье Николя Лебур в интервью Le Journal du Dimanche, экономический кризис 2008 года, миграционный кризис 2015-го, а также участившиеся в последнее время теракты способствовали росту популярности крайне правых движений в Европе. Но при этом эксперт уверен, что представители этих направлений из разных стран ЕС вряд ли смогут объединиться — слишком сильны их идеологические расхождения, поэтому сейчас в регионе идёт борьба за лидерство между главой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, вице-премьером и министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Лебур считает, что современных ультраправых в Европе нельзя считать «наследниками» нацистских теорий. «Идея о вечном межрасовом конфликте мертва». То, что сейчас происходит во Франции, Австрии, Италии, по словам аналитика, связано со стремлением отказаться от профессиональных управленцев и, по сути, достигнуть большей демократии. Если не брать в расчёт совсем уж радикалов, современные европейские крайне правые не имеют империалистских амбиций и не стремятся создать «нового человека».

Впрочем, как признаёт Лебур, ультраправые не ушли от этнических привязок. Так, многие верят в теорию заговора о «великом замещении», которая берёт свои истоки в неонацизме, считавшем, что массовые иммиграции иностранцев в Европу и США после Второй мировой в процессе смешения новоприбывших с местными жителями по замыслу евреев должны уничтожить европейскую культуру и цивилизацию. Сегодня, в условиях миграционного кризиса и терактов, эта теория ушла от антисемитской направленности и в видоизменённом виде приобрела популярность у крайне правых.

Несмотря на то что среди европейских ультраправых наблюдаются тенденции к объединению и многие из них разделяют пророссийские позиции, о полноценном интернационале говорить не приходится, утверждает эксперт. Сейчас, напротив, идёт борьба между лидерами трёх движений: Марин Ле Пен, Виктором Орбаном и Маттео Сальвини. По мнению Лебура, Ле Пен недостаёт «политической проницательности», а также последовательной стратегии и сильных идеологических позиций. Такое впечатление, что ей так и суждено выигрывать в первом туре выборов и проигрывать во втором. Тем временем Сальвини удалось сделать то, что до сих пор так и не получилось у Ле Пен, — прийти к власти.

Однако рост популярности ультраправых не гарантирует им политического успеха, подчёркивает Лебур. Из-за радикализации движения, возможно, лидеры не смогут удержать свой электорат. «Если вы хотите власти, нужно заниматься либо альянсами, либо революцией», — заключил историк.