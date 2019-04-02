Euronews: утечка мозгов вредит небогатым странам ЕС больше, чем приток мигрантов

Пока популисты в ЕС продолжают кампанию против мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, многим странам уже ощутимо вредит отъезд собственного населения на заработки в более обеспеченные соседние государства. В условиях свободы перемещения рабочей силы крупные компании ведут «охоту за головами», и в результате сокращается население Южной и Восточной Европы. При этом чаще уезжают квалифицированные специалисты, которым сложно найти замену, передаёт Euronews.
Одна из главных предвыборных тем в Европе — иммиграция. Но последнее исследование указывает на ущерб от эмиграции: из стран ЕС, особенно южных и восточных, уезжают высококвалифицированные трудящиеся, недавние выпускники вузов. Всех их трудно заменить.
В условиях свободы перемещения рабочей силы сокращается население Латвии, Литвы, Венгрии, Болгарии, Греции. А в Польше, Венгрии, Болгарии, Италии и Испании граждане опасаются утечки мозгов больше, чем притока беженцев.
СИМОНА КАВАЛЛИНИ, социолог из Италии:Много молодёжи из Эстонии переезжает в Финляндию — между ними нет языкового барьера, у них схожая культура. Люди также выбирают новую страну поближе к родине: хорваты переезжают в Чешскую Республику и в Германию. Важны культурный фактор и условия жизни.
Недавний финансовый кризис и рост безработицы лишили многих европейцев надежды на благополучное будущее в своих странах. Интеграция, глобализация, интернет упростили трудоустройство за границей. Богатые фирмы ведут «охоту за головами». И вот уже Испания, Италия, Греция рассматривают меры по ограничению эмиграции — например, дипломированных специалистов обязывают вначале расплатиться за образование.
Популисты, такие как итальянский премьер Сальвини или венгерский Орбан, играют на ксенофобии и призывают не впускать иностранцев, вместо того чтобы сосредоточить усилия на создании экономических перспектив для собственных граждан.
Международный олимпийский комитет (МОК) рассчитывает провести церемонию перераспределения золотых олимпийских медалей бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Воеводы, Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло в течение 12 месяцев.
Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные страховой компании «Согласие» передаёт, что наиболее часто попадающих в аварии в столице владельцев транспортных средств зовут Алина и Эдуард.
Заместитель начальника столичного метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова в беседе с ТАСС рассказала о выпуске ограниченной партии жетонов с функционалом транспортной карты «Тройка».
Прокуратура Парижа начала расследование в отношении бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патриса Эвра, которого подозревают в оскорблениях в адрес французского клуба «Пари Сен-Жермен» на почве гомофобии.
Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цульгин прокомментировал победу своей команды над омским «Авангардом» во втором матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своих подопечных от уфимского «Салавата Юлаева» во втором матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT информацию о том, что на Украине завели дело в отношении сотрудников украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы из-за полёта кандидата в президенты Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Россию.
Один из кандидатов на пост президента Украины Юрий Бойко на своей странице в социальной сети Facebook выразил мнение, что его партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» укрепила позиции во всех регионах страны.
За позднее выявление у ребёнка рака щитовидной железы во второй стадии с метастазами Борзинский городской суд Забайкальского края взыскал с ГУЗ «Борзинская ЦРБ» в пользу супругов Ольги и Сергея Машуковых 200 тыс. рублей, а в пользу их дочери — 900 тыс. рублей моральной компенсации.