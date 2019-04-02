Euronews: утечка мозгов вредит небогатым странам ЕС больше, чем приток мигрантов

Пока популисты в ЕС продолжают кампанию против мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, многим странам уже ощутимо вредит отъезд собственного населения на заработки в более обеспеченные соседние государства. В условиях свободы перемещения рабочей силы крупные компании ведут «охоту за головами», и в результате сокращается население Южной и Восточной Европы. При этом чаще уезжают квалифицированные специалисты, которым сложно найти замену, передаёт Euronews.

Одна из главных предвыборных тем в Европе — иммиграция. Но последнее исследование указывает на ущерб от эмиграции: из стран ЕС, особенно южных и восточных, уезжают высококвалифицированные трудящиеся, недавние выпускники вузов. Всех их трудно заменить.

В условиях свободы перемещения рабочей силы сокращается население Латвии, Литвы, Венгрии, Болгарии, Греции. А в Польше, Венгрии, Болгарии, Италии и Испании граждане опасаются утечки мозгов больше, чем притока беженцев.

СИМОНА КАВАЛЛИНИ, социолог из Италии: Много молодёжи из Эстонии переезжает в Финляндию — между ними нет языкового барьера, у них схожая культура. Люди также выбирают новую страну поближе к родине: хорваты переезжают в Чешскую Республику и в Германию. Важны культурный фактор и условия жизни.

Недавний финансовый кризис и рост безработицы лишили многих европейцев надежды на благополучное будущее в своих странах. Интеграция, глобализация, интернет упростили трудоустройство за границей. Богатые фирмы ведут «охоту за головами». И вот уже Испания, Италия, Греция рассматривают меры по ограничению эмиграции — например, дипломированных специалистов обязывают вначале расплатиться за образование.

Популисты, такие как итальянский премьер Сальвини или венгерский Орбан, играют на ксенофобии и призывают не впускать иностранцев, вместо того чтобы сосредоточить усилия на создании экономических перспектив для собственных граждан.

Дата выхода в эфир 01 апреля 2019 года.