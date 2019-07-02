Корреспондент: партия Зеленского не намерена предоставлять русскому языку статус регионального в Донбассе

Представитель Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук прокомментировал слова руководителя Офиса президента Андрея Богдана о региональном статусе русского языка в Донбассе. Как передаёт «Корреспондент», Стефанчук заявил, что слова Богдана являются только его личным мнением и не отображают позицию партии «Слуга народа».

Представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук прокомментировал слова руководителя Офиса президента Андрея Богдана о региональном статусе русского языка в Донбассе. Как пишет «Корреспондент», Стефанчук подчеркнул, что заявление Богдана является его личным мнением.

Стефанчук также отметил, что позиция Богдана не отображает позицию партии «Слуга народа».

«Я думаю, это однозначно стоит трактовать как личную позицию Андрея Богдана, поскольку она не совсем коррелирует с тем, что заявлено в программе нашей партии. Для нас определяющим является положение статьи 10 Конституции, согласно которой единственным государственным языком является украинский язык», — утверждает он.

Как напоминает издание, накануне было опубликовано интервью Андрея Богдана, в котором тот предложил Донбассу разрешить русский язык как региональный.