112: для трети украинцев русский язык в школах — всего лишь один из иностранных

Согласно данным опроса, порядка 35% украинцев считают, что на изучение русского языка в школах должно отводиться столько же времени, сколько и на изучение других иностранных языков, или меньше. Как сообщает «112 Украина», более 12% опрошенных граждан Украины считают, что русский язык в школе вообще изучать не стоит.

Более 35% граждан Украины считают, что на изучение русского языка в школах должно отводиться столько же времени, сколько и на изучение других иностранных языков, или меньше. Как передаёт «112 Украина», об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Украинским институтом социальных исследований имени Александра Ярёменко и центром «Социальный мониторинг. Украина сегодня: вызовы и перспективы».

Мнение, что на изучение русского языка в школах нужно уделять столько же времени, сколько и на другие иностранные, или меньше разделяют 35,8% респондентов. За равное на изучение украинского и русского языков количество времени выступили 23,9% опрошенных.

Уделять русскому языку в школах меньше времени, чем украинскому, но больше, чем другим иностранным считают необходимым 22% респондентов. 12,1% опрошенных граждан считают, что русский язык в школе вообще изучать не стоит.

Также более 40% респондентов сказали о желании смотреть телепередачи в основном на украинском языке. 14% граждан высказались за желание смотреть телепередачи преимущественно на русском языке.