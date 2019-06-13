ГОРДОН: Киев празднует «переименование» по-английски

Совет США по географическим названиям «единогласно» принял решение заменить в международной базе официальное название украинской столицы в написании латиницей на рекомендованный Украиной вариант Kyiv, сообщает «ГОРДОН». Теперь из любого аэропорта мира граждане будут вылетать в «настоящую столицу Украины», а не в «советский Kiev», подчеркнул в этой связи посол Украины в США Валерий Чалый.
Обращение посла Украины в США Валерия Чалого о замене в международной базе официального названия столицы Украины было рассмотрено в Совете США по географическим названиям, члены которого «единогласно» приняли решение перейти с прежнего написания латиницей Kiev на новое — Kyiv. Об этом сообщает «ГОРДОН» со ссылкой на официальное заявление посольства Украины, опубликованное в социальной сети Facebook.
Позицию украинского посла также поддержали члены украинского кокуса конгресса США и Украинский конгрессовый комитет Америки, говорится в статье. «Это решение является чрезвычайно важным и даёт толчок к тому, чтобы исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности, на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всём мире, поскольку международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта, ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США», — цитирует «ГОРДОН» заявление украинского посольства в США.
Соответствующие изменения будут внесены в официальные базы Совета США по географическим названиям уже 17 июня, поясняется в статье. Онлайн-кампанию под лозунгом #KyivNotKiev Министерство иностранных дел Украины запустило в октябре прошлого года. А в мае 2019 года Министерство иностранных дел Украины даже создало специальную интерактивную карту аэропортов, которые перешли на «корректное написание» столицы Украины, напоминает «ГОРДОН».
Посол Украины в США подчеркнул в этой связи, что «проблемам исторической правды и идентичности» необходимо уделять сейчас особое внимание, сообщается в статье. «Теперь из любого аэропорта мира наши граждане будут вылетать в настоящую столицу Украины — Kyiv, а не удивляться, что им предлагают вылететь в советский Kiev. На географических картах, в школьных учебниках в США, а затем во всём мире будет правильное название. Следующий шаг — употребление в иностранных СМИ», — написал украинский дипломат на своей странице в Facebook.
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