Вести: Порошенко пообещал вдове Маккейна переименовать киевскую улицу

Пётр Порошенко пообещал вдове американского сенатора Джона Маккейна, что именем её мужа вскоре будет названа одна из улиц в Киеве. Однако, как пишут «Вести», мэр Киева Виталий Кличко, который является более компетентным в этом вопросе, во время встречи с Синди Маккейн никаких обещаний вдове о переименовании улицы не давал.

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал вдове американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн, что именем её мужа вскоре будет названа одна из улиц в Киеве. Как пишут «Вести», какая конкретно улица будет названа в честь сенатора, Порошенко не уточнил.

Синди Маккейн находится на Украине в составе наблюдательной миссии Международного республиканского института. Поэтому, как отметили у украинского президента, «стороны обсудили также ход президентских выборов».

Как напоминает издание, мэр Киева Виталий Кличко также встретился со вдовой сенатора Маккейна и делегацией Международного республиканского института и Института имени Маккейна университета штата Аризона.

«Я очень благодарен, что сенатор Маккейн всегда болел за Украину, приезжал на Майдан во время «революции достоинства» поддержать Украину. И рад, что мы были знакомы, часто общались. Человек жив до тех пор, пока живёт память о нем. Мы всегда будем помнить Джона Маккейна, который был большим другом Украины», — заявил Виталий Кличко во время встречи.

Как отмечает издание, будучи более компетентным именно в этой сфере, мэр никаких обещаний вдове о переименовании улицы не давал.