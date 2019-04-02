Вести: Порошенко пообещал вдове Маккейна переименовать киевскую улицу

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Польский журналист: имперское мышление давит на отношение России к внешнему миру Gazeta Wyborcza
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Тимошенко заявила о готовности помогать новому президенту Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о готовности помогать любому президенту, которого выберет украинский народ.
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Российский баскетболист Баландин дисквалифицирован за допинг
Тяжёлый форвард саратовского «Автодора» Роман Баландин получил четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил от Российской федерации баскетбола (РФБ).
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В Калининграде открыли региональный центр развития добровольчества
В Калининграде с 1 апреля заработал областной центр развития добровольчества. Об этом информирует «Янтарный край».
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Нурмагомедов заявил, что обсуждал с UFC реванш против Макгрегора
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что обсуждал с организацией возможность проведения повторного поединка с ирландцем Конором Макгрегором.
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Прокурор Карачаево-Черкесии отправлен в отставку
Российский лидер Владимир Путин освободил от должности главу прокуратуры Карачаево-Черкесии Александра Терещенко. Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры России.
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Назван самый распространённый кроссовер на вторичном рынке Москвы
По данным аналитического агентства «Автостат», наиболее распространённым подержанным кроссовером в Москве стал автомобиль Nissan X-Trail. Об этом пишет газета «Известия».
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В ЦБ поддержали идею исключить элитное жильё из ипотечных каникул
Глава Банка России Эльвира Набиуллина поддерживает идею не распространять ипотечные каникулы на займы, взятые на покупку элитной недвижимости.
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Непряева выиграла золото ЧР по лыжным гонкам на дистанции 10 км свободным стилем
Наталья Непряева завоевала золотую медаль на чемпионате России по лыжным гонкам в Архангельской области на дистанции 10 км свободным стилем.
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Станцию космической связи в Крыму планируют восстановить к 2020 году
Станцию дальней космической связи в Евпатории планируют восстановить к 2020 году. Об этом сообщил замгендиректора НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков на заседании совета РАН по космосу.
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Нурмагомедов назвал звонок Путина особенным моментом в жизни
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о звонке президента России Владимира Путина и о совете, который получил от главы государства.
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Тимошенко не будет обжаловать итоги первого тура выборов на Украине
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что не планирует обжаловать результаты первого тура выборов президента Украины.
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Сборная ХМАО-Югры победила в эстафетной гонке у женщин в рамках ЧР по биатлону
На чемпионате России по биатлону в Тюмени состоялась эстафетная гонка у женщин, победу в которой одержала сборная Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
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В музее Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание
В подвале музея Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
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Нурмагомедов сравнил Макгрегора с ревнивой женой
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов считает, что его ирландский коллега Конор Макгрегор заявил об уходе из спорта ради давления на руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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На Украине подсчитали затраты кандидатов на голос каждого избирателя
Комитет избирателей Украины провёл исследование, сопоставив объёмы денежных средств, которые кандидаты официально потратили на проведение своей кампании и внесение денежного залога, с количеством голосов избирателей, полученным по итогам первого тура выборов президента.
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Советник Зеленского заявил о его готовности к переговорам с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил советник шоумена, бывший министр финансов Александр Данилюк.
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В Кремле прокомментировали возможность предоставления Минску кредита
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность предоставления Белоруссии кредита в размере $600 млн.
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Нурмагомедов: UFC предлагает мне деньги за отказ от своих слов
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что не вернётся в октагон без брата Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, которые получили более длительные дисквалификации за инцидент после боя с Конором Макгрегором.
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Украина за три месяца снизила импорт газа почти на 15%
Украина за первые три месяца 2019 года сократила импорт природного газа на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1 млрд 549,8 млн кубометров, передаёт Интерфакс-Украина.
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Visa обязала банки России выпускать только бесконтактные карты
Международная платёжная система Visa направила российским банкам предписание начать выпуск только бесконтактных карт.
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Госдума одобрила законопроект об усыновлении детей больными ВИЧ
Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому больным ВИЧ и вирусом гепатита С разрешается усыновлять детей, брать их под опеку, в приёмную или патронатную семью.
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Синоптики прогнозируют потепление выше климатической нормы в Москве
Главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ждать на неделе в Москве и Московской области.
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Фигурист Лазукин вошёл в состав сборной России на командный ЧМ
Фигурист Андрей Лазукин заменит Михаила Коляду в составе сборной России по фигурному катанию на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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В горсобрании Курска одобрили отставку мэра Овчарова
Депутаты Курского городского собрания поддержали решение мэра Николая Овчарова досрочно покинуть свой пост.
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СМИ: Тотти может стать спортивным директором «Ромы» и назначить де Росси тренером команды
По информации итальянской прессы, бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти может стать спортивным директором клуба и планирует назначить главным тренером нынешнего футболиста команды Даниэле де Росси.
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В Белоруссии оценили возможность создания общей с Россией валюты
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота прокомментировал возможность создания единой валюты. Об этом сообщает ТАСС.
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МВД Украины получило почти 2,7 тысячи сообщений о нарушениях на выборах
Украинская полиция зарегистрировала почти 2,7 тыс. сообщений о нарушениях в ходе президентских выборов в стране. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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На улице в нидерландском Зейсте найдено взрывное устройство
На одной из улиц в нидерландском Зейсте (провинция Утрехт) обнаружено взрывное устройство, пишет Hartvannederland.nl.
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В США 19 человек пострадали из-за давки у мемориала Nipsey Hussle
В Лос-Анджелесе 19 человек получили травмы в результате давки, которая произошла у мемориала убитого рэпера Эрмиаса Асгхедома, выступавшего под псевдонимом Nipsey Hussle.
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Сын Шумахера провёл тестовый заезд за рулём болида «Формулы-1» Ferrari
Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, провёл тренировочный заезд за рулём болида Ferrari. В составе этой команды его отец завоевал пять чемпионских титулов.
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Агент Началовой прокомментировала идею снять фильм о певице
Агент певицы Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала инициативу создать биографический фильм про артистку. По её словам, официального согласия на съёмки семья исполнительницы не давала.
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В Египте обнаружен саркофаг с мумией
На севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия. Об этом говорится в сообщении Министерства по делам древностей Египта.
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Лобов выразил мнение, что Макгрегор вернётся в ММА
Боец смешанных единоборств Артём Лобов считает, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор вернётся в октагон и проведёт несколько боёв.
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Шторм в Южном океане перевернул лодку Конюхова
Разыгравшийся в Южном океане шторм перевернул вёсельную лодку путешественника Фёдора Конюхова.
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В Москве предъявили обвинение мужчине, пытавшемуся совратить двух девочек
В Москве следователи предъявили обвинение мужчине, который попытался совратить двух 14-летних девочек в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
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Десять фигурантов дела о теракте в Петербурге не признали вину
Десять фигурантов дела о теракте в Санкт-Петербурге, который произошёл 3 апреля 2017 года, не признают своей вины. Об этом сообщает РИА Новости.
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В США назвали имя подозреваемого в убийстве рэпера Nipsey Hussle
Полиция Лос-Анджелеса на своей странице в Twitter назвала имя подозреваемого в убийстве рэпера Эрмиаса Асгхедома, который выступал под псевдонимом Nipsey Hussle.
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Тарасенко вышел на пятое место по голам в истории «Сент-Луиса»
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вышел на чистое пятое место по количеству заброшенных шайб за клуб.
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Число жертв циклона «Идай» в Мозамбике достигло почти 600
Число жертв тропического циклона «Идай» в Мозамбике увеличилось до 598.
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Теннисистка Гаспарян вышла во второй круг турнира в Монтеррее
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян победила Викторию Родригес из Мексики и вышла во второй круг турнира в Монтеррее.
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Подмосковный депутат, чья жена ради съёмок клипа перекрыла МКАД, решил уйти из «Единой России»
Подмосковный депутат Алексей Яковлев, чья супруга ради съёмок клипа перекрыла МКАД, принял решение прекратить членство в партии «Единая Россия». Копия соответствующего заявления есть в распоряжении RT.
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Уайт считает, что Макгрегор заявил об окончании карьеры из-за желания получить акции UFC
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что сомневается в окончательном уходе Конора Макгрегора из MMA. По его мнению, ирландец слишком зациклен на том, чтобы стать акционером организации.
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Путин поздравил Лукашенко с Днём единения народов Белоруссии и России
Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму белорусскому лидеру Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Белоруссии.
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Васильева посетит слушания своего дела в IBU
Российская биатлонистка Маргарита Васильева собирается посетить слушания своего дела Международным союзом биатлонистов (IBU). Она направила в организацию соответствующий запрос.
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Экс-офицера Минобороны приговорили к 19 годам колонии за участие в ИГ
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего офицера Минобороны России Дениса Хисамова к 19 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации «Исламское государство»*.
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Чалов назван лучшим игроком 21-го тура РПЛ
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов стал лучшим игроком 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам голосования болельщиков.
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СМИ назвали возможную причину крушения самолёта совладелицы S7
Эксперты считают ошибку пилота наиболее вероятной причиной катастрофы самолёта Epic LT в Германии, в результате которой погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филёва и её отец. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Кучеров признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан лучшим спортсменом прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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В Афганистане восемь полицейских погибли при нападении талибов
В Афганистане восемь полицейских погибли в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан»*.
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Виктория Скрипаль рассказала о совершённом на неё нападении
Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала RT, что на неё было совершено нападение.