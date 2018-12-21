ЛБ: ради экспресс-переименования улицы в честь Маккейна в Киеве переписали закон

В Киеве внесли изменения в законодательство, которые позволят назвать одну из улиц в честь умершего от рака мозга американского сенатора Джона Маккейна. Как передаёт «Левый берег», ранее назвать улицу в честь человека было возможно только спустя два года после его смерти.
Киевский городской совет внёс изменения в порядок наименования улиц в Киеве, которые позволят назвать одну из улиц в честь сенатора США Джона Маккейна. Как пишет «Левый берег», об этом говорится на сайте горсовета.
В феврале 2018 года были внесены изменения, согласно которым присвоение объектам имен физических лиц будет осуществляться не раньше чем через два года после смерти человека.
Депутаты сделали исключение для граждан иностранных государств и лиц без гражданства, которые, как пишет издание, «сделали личный вклад в борьбу за независимость Украины, поддерживали международный мир и безопасность и способствовали укреплению международного авторитета государства».
«Раньше мы не могли назвать улицу именем Маккейна, пока не прошло два года с момента смерти. Теперь мы можем сделать исключение в соответствии с тем решением, которое приняли сегодня депутатским корпусом», — пояснил секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.
Как напоминает издание, Маккейн скончался в конце августа от рака мозга в возрасте 81 года. Президент Пётр Порошенко предложил после этого переименовать столичную улицу имени Ивана Кудри в честь сенатора США Джона Маккейна.
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