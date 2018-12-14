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Вести: Huawei поиздевался над столицей Украины

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Компания Huawei в рамках фотоконкурса выставила Киев в неприглядном виде. Как пишут «Вести», если все остальные снимки показывают красоту городов, то о фото из украинской столицы так сказать нельзя.
Вести: Huawei поиздевался над столицей Украины
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В рамках фотоконкурса HuaweiNextImage, проведенный Huawei, компания выложила снимки, сделанные в разных городах мира Как пишут «Вести», если все снимки показывают красоту городов, то о фото из Киева так не скажешь. Оно сильно отличается от других и не вписывается в общую концепцию конкурса. На данный факт обратили внимание пользователи соцсетей.
 
«Что, больше ничего из Киева не может передать цвета для примера? Что за бред? Все фотки как фотки, а про Киев словно из Советского Союза времён развала», — написал в Twitter пользователь под ником IkerAkinfeev.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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