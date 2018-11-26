112: полиция не позволила радикалам поджечь шины около российского посольства в Киеве

Члены националистических организаций и ветераны боевых действий в Донбассе забросали дымовыми шашками посольство России в Киеве. Как передаёт «112 Украина», митингующие также пытались поджечь шины возле забора российского дипломатического ведомства, однако этому помешали сотрудники правоохранительных органов.

Посольство России в Киеве забросали дымовыми шашками. Как передаёт «112 Украина», после этого люди, пикетирующие посольство, попробовали поджечь шины, которые сносили к ограде, однако этому помешали силовики, которые призвали активистов не нарушать общественный порядок.

Ночью под посольством России в Киеве дежурили несколько сотен людей. На акцию пришли члены националистических организаций и ветераны АТО. Ограду возле посольства украсили десятками бумажных корабликов.

Как отмечает канал, в настоящий момент обстановка возле посольства спокойная. Никаких агрессивных или провокационных действий против российского дипломатического представительства люди не предпринимают. Никакого конкретного плана действий у собравшихся нет.