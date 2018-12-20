24 канал: улицу Курскую в Киеве переименовали в честь генерала, поддержавшего «майдан»

Киевские власти решили переименовать Курскую улицу в честь украинского генерала Геннадия Воробьёва. Как пишет «Телеканал новин 24», Воробьёв два года провел в зоне АТО, а во время противостояния на «майдане» отказался посылать бойцов для подавления протестов.

Киевский городской совет принял решение о переименовании улицы Курской на улицу генерала Геннадия Воробьёва — украинского военнослужащего, генерал-полковника, кандидата исторических наук и начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. Как передаёт «Телеканал новин 24», Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

Общественные обсуждения по переименованию проходили с 23 октября по 23 декабря 2017 года на едином веб-портале территориальной общины города Киева, где каждый пользователь имел возможность ознакомиться с предложенным проектом решения, высказать свои предложения, замечания и обнародовать собственную редакцию проекта.

Геннадий Воробьёв родился в 1961 году. В 1982-м закончил обучение в Киевском высшем общевойсковом командном училище имени Фрунзе. С 18 ноября 2009-го по 17 января 2014 года командовал Сухопутными войсками ВСУ. С 16 февраля 2014-го стал первым заместителем начальника Генерального штаба ВСУ. В мае 2015 года генерал Воробьев возглавил Национальный университет обороны Украины имени Черняховского. Как отмечает портал, также известно, что Геннадий Воробьёв два года провел в АТО, а во время противостояния на «майдане» отказался посылать бойцов для подавления протестов.