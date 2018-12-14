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СТРАНА.ua: в Киеве демонтируют памятник Александру Суворову

Материал представлен в переводе ИноТВ
В Киеве демонтируют памятник Александру Суворову, который установлен у входа в здание бывшего Суворовского училища. Как пишет «Страна.ua», вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что монумент исключили из украинского реестра памятников, поэтому он будет демонтирован.
СТРАНА.ua: в Киеве демонтируют памятник Александру Суворову
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В Киеве демонтируют памятник российскому полководцу Александру Суворову, который установлен у входа в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна — бывшее Суворовское военное училище. Как пишет «Страна.ua», об этом вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко сообщил своем в Twitter .

«Консультативный совет при департаменте охраны культурного наследия Киевгосгорадминистрации сегодня поддержал обращение лицея имени Богуна и героя Украины, генерала Игоря Гордийчука о незанесении памятника Суворову в реестр памятников. Это означает, что после окончательного решения Минкульта он будет демонтирован», —  написал чиновник.

Как напоминает издание, ранее  Кириленко озаботился, на каком основании решили реконструировать памятник Артёму в Донбассе. 
 
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