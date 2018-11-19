Times: «Образы из книг ожили» — англичане рассказали о впечатлениях от Волгограда

Приехавшие посетить места воинской славы в Волгоград англичане остались под сильным впечатлением от города, признаётся один из путешественников Лиам Келли в своей статье в воскресном приложении The Times. При этом больше всего они были поражены знаменитым памятником «Родина-мать» и Мамаевым курганом, находясь на котором они были «переполнены грустью».

Что может заинтересовать англичан в Волгограде? Не судостроение или энергетическая промышленность, и даже не культура или немногочисленные местные пляжи. Два англичанина, по их собственному признанию, поехали на юго-запад России преисполненные желания посетить места воинской славы, пишет один из них, Лиам Келли, в воскресном приложении The Times.

Сталинград, именно это название носил город до 1961 года, был местом наиболее кровопролитного сражения за всю историю человечества, которое стало поворотным моментом Второй мировой войны, полагает Келли. Так, считается, что Сталинградская битва, продолжавшаяся с июля 1942 по февраль 1943 года, унесла жизни около 2 млн человек. Зная это, путешественники настроились на тяжёлую, но в то же время захватывающую поездку.

Изначально Келли и его дядя надеялись посетить город в составе туристической группы. Однако, учитывая события марта этого года в Солсбери, английское туристическое агентство так и не сумело набрать хотя бы минимальное количество желающих поехать в Волгоград. В итоге, организовав поездку через российское туристическое бюро, они отправились в город на четыре дня в компании местного гида и туриста из Израиля.

При этом это не был спокойный, расслабляющий отдых. С самого утра и до позднего вечера гид возил Келли и его дядю по наиболее популярным туристическим объектам города. Им удалось посетить Волгоградский тракторный завод, некогда производивший танки, мельницу Гергардта, разрушенную во время Сталинградской битвы и не восстановленную в память о войне, и волгоградский элеватор, бывший одним из центров боёв.

При этом на этом фоне, по мнению Келли, особенно выделяются истории отдельных людей. Например, история Михаила Паникахи, который уничтожил немецкий танк ценою собственной жизни. Англичанам удалось посетить памятник Паникахе, установленный на месте его гибели. По признанию Келли, это оживило все те многочисленные истории времён Второй мировой войны, которые он нашёл в книге английского историка и писателя Энтони Бивора. Не менее сильное впечатление на Келли произвело Солдатское поле, усыпанное гильзами и обломками шлемов.

Вместе с тем, Келли упомянул «неловкую» ситуацию, в которой оказался его дядя, поинтересовавшийся у гида, не смотрел ли он фильм «Смерть Сталина». «Мы не шутим на эту тему», — парировал тот, что позволило англичанам заключить, что он сторонник режима Иосифа Сталина. Кроме того, вспоминает автор статьи, их гид называет Никиту Хрущёва «худшим лидером в истории Советского Союза» и выступает за переименование Волгограда обратно в Сталинград.

Автор статьи отмечает, что, пожалуй, больше всего его поразил знаменитый памятник «Родина-мать».

«Похоже, что СССР решил, что столь грандиозное сражение заслуживает памятник аналогичного масштаба», — пишет Келли.

Путешественники признаются, что были «переполнены грустью», взирая на город и мерцающую на солнце реку Волгу с высоты Мамаева кургана, где покоится прах более 35 тыс. защитников Сталинграда.

Ссылаясь на слова гида, Келли в своей статье для The Times пишет, что в 1942 году знаменитый приказ Сталина «Ни шагу назад!» и слова «За Волгой для нас земли нет!» здесь восприняли буквально.