Россия не так страшна, как её «малюют» в американских СМИ: советы туристу от Prague Post

Судя по американским СМИ, поездка в Россию — это сумасшедшая затея, особенно на фоне политических разногласий между Москвой и Вашингтоном. Однако журналистка Prague Post отмечает, что не всё из этого правда и посетить Россию стоит, нужно лишь соблюдать ряд рекомендаций.

Многие американцы, которые впервые собираются в Россию, натыкаются на истории, из-за которых идея о поездке в эту страну кажется сумасшедшей. Кто-то считает, что туда сложно попасть, и у многих отбивают охоту поехать в Россию политические разногласия между Москвой и Вашингтоном. «Но правда в том, что Россия не так страшна, как её часто изображают в американских СМИ», — пишет Prague Post. В России есть, что посмотреть, нужно лишь обладать определёнными знаниями, отмечает автор статьи.



Туристам не из стран бывшего Советского Союза необходима виза для приезда в Россию, напоминает журналистка. Но, по её словам, процедура подачи документов довольно проста, нужно лишь иметь приглашение от гражданина России или туристическую путёвку. Впрочем, без визы могут увидеть Россию те, кто приехал в рамках круизного тура.



Россияне знамениты своей резкостью, считает автор статьи. Она предупреждает, что в России не соблюдают очереди, нарушают личное пространство, кричат и толкаются, но всё это не обязательно говорит о высокомерии. По словам журналистки, дело в культурных различиях. «Не удивляйтесь, когда люди смотрят на вас непонимающе, отчего вы улыбаетесь на публике. Дружелюбие по отношению к чужим людям воспринимается как черта американцев и признак неискренности. Однако в личном общении вы увидите, что россияне очень дружелюбны, особенно к тем, кого знают. Секрет, как подружиться с россиянами, в терпении. Если вы поспешите, они могут отнестись к вам с подозрением и держать вас на расстоянии».



При этом автор статьи советует туристам избегать политических дискуссий с россиянами. По её словам, если в США многие не в курсе того, что происходит на политической арене, то россияне считают политику неотъемлемой частью своей повседневной жизни. Поэтому она советует не говорить ничего ни про российского, ни про американского президентов и по возможности избегать вопросов. Например, можно сказать, что вы ничего в этом не понимаете.



Что же касается денег, то автор статьи советует иметь их в запасе, тем более что ещё не везде можно расплатиться кредитными картами. По словам журналистки, цены для нерезидентов могут быть выше, чем для местных, особенно в туристических местах.



Русские плохо говорят по-английски, «и большинство не поймут вас, если вы будете говорить на их языке», — предупреждает редактор Prague Post. Поэтому она советует заранее выучить некоторые самые употребляемые в ежедневном общении фразы, а также носить с собой тетрадку для новых слов.